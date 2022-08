¿Por qué nos gusta tanto criticar?

Ningún ser humano es un santo, pero siempre es importante reflexionar sobre nuestros comportamientos tóxicos para tratar de enmendarlos. La crítica es una costumbre de lo más habitual para la mayoría de personas, y se podría decir incluso que resulta irresistible cuando vemos algo que no encaja con nuestros ideales. Hace no mucho hablamos de por qué nos gusta cotillear, que sería una alternativa casi igual de tóxica a la pura y directa crítica: hablar mal del compañero de trabajo o de clase al que todo el mundo odia, rajar de la oveja negra de la familia o insultar a desconocidos que vemos por la televisión es de lo más habitual; pero, ¿por qué criticamos tanto? ¿Cuál es la psicología detrás de este comportamiento?

La crítica es una respuesta ante una actuación que toca la fibra sensible de nuestras inseguridades. No criticamos todo lo que nos parece mal o con lo que no estamos de acuerdo: expresamos nuestra crítica con palabras cuando aquello que vemos remueve algo en nosotros. Por ejemplo, si vieses a alguien que ejerce tu misma profesión haciendo algo mal, sería más probable que saliese una crítica de tu boca, ya que tú nunca te permitirías cometer esos errores. Si conocieses a alguien que tiene una dieta nefasta y tú controlases mucho lo que comes, tendrías más posibilidades de criticarlo, porque sentirías la necesidad de dejar claro que tu esfuerzo es lo correcto, y que lo que hace la otra persona está mal.

Aunque algo de crítica no es nada grave, hay quienes adquieren el hábito de cebarse con ciertas personas cuando, por ejemplo, están con su grupo de amigos o con su familia. Cuando tu comportamiento empieza a volverse tóxico y te obsesionas con criticar lo que hacen otros, es necesario que revises tu autoestima, ya que hay demasiadas cosas que te resultan amenazantes o que remueven tu conciencia. ¡Las cosas que criticas dicen más de ti que de los demás!