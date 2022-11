¿Por qué nos gustan las personas que no nos hacen caso?

El amor y, en concreto, los crushes son disciplinas muy interesantes de analizar. Una parte importante de la población tiene la curiosa tendencia de enamorarse de aquellas personas con las que saben que no tienen absolutamente ninguna posibilidad. Y no hablamos solo de 'celebrity crushes', sino de intereses románticos que deberían ser de lo más 'approachable', pero que no parecen sentir la más mínima motivación por tener contacto con nosotros. Un tuit viral reciente ha provocado que muchos reflexionen sobre este asunto, con mayor o menor éxito. ¿Por qué cuanto menos caso nos hace la persona que nos gusta, más ganas tenemos de estar con ella?

Las demostraciones de interés (o la ausencia de las mismas) son una parte muy importante del coqueteo para muchas personas, y la cultura pop no ha dejado de inculcarnos que el hecho de que alguien no nos dé cancha debe servirnos de motivación para insistir todavía más en conquistar su corazón. Aunque hay quienes disfrutan de hacer sufrir un poco a las personas que les gustan, haciendo que se tengan que esforzar al máximo por enamorarlas, lo cierto es que, la mayoría de las veces, una aparente falta de interés se debe interpretar de forma literal: a esa persona no le interesas.

Se suele decir que cuando algo está prohibido o es inaccesible, las personas sienten un mayor deseo por tenerlo: pasa con los objetos de lujo, con las sustancias ilegales y también con las personas que no nos dan bola. Conseguir algo que haya supuesto un reto es mucho más satisfactorio que lograr algo demasiado fácil, y ese sentimiento se aplica también a las relaciones de pareja. El problema está en que muchas personas no saben cuándo es el momento adecuado para detenerse en su insistencia y poner la vista en otros objetivos. Si sientes que la persona que te gusta te rehúye, puede que sea momento de reflexionar sobre si tus esfuerzos y tu sufrimiento merecen tanto la pena. ¡Por muy enamorado que se esté, todo se puede superar!