¿Qué significa soñar que estás desnudo?

Tener un sueño en el que apareces completamente desnudo en una situación en la que normalmente no deberías estarlo puede es mucho más común de lo que piensas y puede tener diferentes significados dependiendo de tu situación personal y del tipo exacto de sueño desnudo que hayas tenido.

En su libro 'La interpretación de los sueños' el psicólogo Sigmund Freud escribiño lo siguiente sobre este tipo de sueños: "Lo esencial es que uno tiene un doloroso sentimiento de vergüenza y está ansioso por ocultar su desnudez, generalmente mediante la locomoción, pero es absolutamente incapaz de hacerlo […] Creo que la gran mayoría de mis lectores se habran encontrado alguna vez en esta situación en un sueño".

Por su parte la rastreadora de sueños Lauri Loewenberg explica que en realidad es uno de los sueños más comunes de los que escucha hablar. Existen numerosas versiones de este sueño y, por lo tanto, numerosas interpretaciones por aquí te dejamos cinco de las más comunes que podrían ayudarte a entender que significa ese sueño en el que apareces desnudo.

1. Si te sientes avergonzado por estar desnudo en el sueño.

Cómo te sientes en un sueño dice mucho sobre cómo se debe interpretar el sueño. Y la mayoría de las veces, los sueños desnudos nos hacen sentir avergonzados. "La razón más común de este sueño es que te encuentras en algún tipo de situación en tu vida en que te preocupa cómo te perciben los demás".

Si has tenido este sueño, te dice que te preguntes qué está pasando en la vida real que te hace querer esconderte, no ser visto o que te provoca vergüenza. Tal vez tengas una evaluación o presentación en el trabajo próximamente, o invitarás a tus suegros a cenar, por ejemplo.

2. Si a nadie más parece importarle que estés desnudo en el sueño

"Otro elemento interesante de estos sueños es que normalmente el soñador es el que se asusta por su desnudez, y las otras personas en el sueño no parecen darse cuenta ni importarles", señala Loewenberg. Si ese es el caso, este sueño podría ser el subconsciente tratando de mostrarte que cualquier cosa que te haga sentir vulnerable, expuesto, avergonzado o juzgado no es tan importante. Piensas que hay mucha gente a tu alrededor juzgándote, dándole excesiva importancia a cosas de tu vida o de tu forma de ser cuando en realidad no es cierto. Muchas veces hacemos un mundo de algo pensando que a nuestro alrededor todos están viéndolo igual de grande que nosotros pero resulta que el resto de personas no le dan tanta importancia o incluso ninguna.

3. Si no te importa que te vean desnudo en el sueño

Existe la posibilidad de que en tu sueño realmente disfrutes de estar desnudo y te sientes libre o tranquilo. Esto puede ser una señal de que es hora de abrirse de alguna manera en la vida real, según Loewenberg. "Ese sueño suele ser sobre apertura y honestidad y sugiere que es posible que hayas logrado un gran avance en tu vida y has podido liberarte de algo que habías estado reteniendo, encubriendo u ocultando". También puede significar, si no lo has logrado todavía, que estás preparado para hacer ese cambio, esa apertura y liberarte de ese algo que te retenía.

4. Si estás sólo parcialmente desnudo en el sueño

Los sueños no son algo simple sino algo complejo en el que las situaciones y detalles son importantes. Entonces, si solo estabas parcialmente desnudo en el sueño, Loewenberg nos dice que intentemos recordar qué partes del cuerpo quedaron expuestas. "Si estás en un sueño en el que no tienes puesta la camiseta, eso normalmente reflejaría que tienes algo fuera de tu pecho", dice, mientras que estar sin pantalones puede significar que te sientes vulnerable y fuera de control o que te sientes mal porque te han pillado con una mentira.

5. Si alguien más está desnudo en el sueño

Si sueñas con alguien más desnudo, primero es importante tener en cuenta si esta persona es alguien cercano a ti, como un miembro de tu familia, un mejor amigo o un compañero de trabajo, dice Loewenberg. "Puedes sentir que esa persona está en una situación vulnerable o que se ha abierto a ti". Si se trata de alguien que no conoces la cosa es diferente. Muchas veces los extraños en los sueños pueden representarnos a nosotros mismos por lo que podría relacionarse, como en anteriores versiones del sueño, con un tema de vergüenza, autotestima y sentirte juzgado personalmente.