Ariana Grande se encuentra envuelta en una polémica que se ha desatado en Twitter. La red social del pajarito ha amanecido esta mañana con el hashtag #Arianagrandeisoverparty. Muchos usuarios, e incluso fans de la cantante, entraban para enterarse de qué estaba pasando pero no llegaban a comprender por qué el hashtag de la cantante estaba lleno de vídeos e imágenes de grupos de K-pop.

Así de primeras parecía no tener mucho sentido relacionar a Ariana con estos músicos coreanos, sin embargo, la historia es de lo más rebuscada. Prepárate que comienza el dramita:

Al parecer, una fan de Ariana la habría acusado de plagio por Twitter y Ariana habría decidido entrar al trapo para defenderse. Aquí es donde empieza toda la movida. La usuaria, que tiene la cuenta privada, ha borrado posteriormente los tweets, al igual que Ariana Grande cuando ha visto la avalancha de críticas que le caía encima por ''maleducada''.

Según algunos usuarios de Twitter, la cantante internacional, que hace apenas una semana lanzó nuevo single junto a Social House, habría respondido a esta usuaria de mala manera. En el vídeo puedes ver el tweet que ha enfadado a tantos y juzgar por ti mismo.

Esto habría provocado que muchos se hayan puesto en su contra y hayan decidido ''cancelarla'', es decir, dejar de seguirla masivamente en redes como ya pasó con Taylor Swift. ¿Pero qué tiene que ver con esto el K-Pop? Los fans del K-Pop han visto en esta polémica una oportunidad para ''vengarse'' de la cantante por dos motivos:

Según cuentan en redes sociales Ariana Grande visitó Seúl en 2017 como parte de su tour 'Dangerous Woman'. Ante la expectación de la llegada de la cantante los coreanos quedaron muy desilusionados por su actitud un poco pasota.

Además, esta ?lucha? entre los coreanos y Ariana viene de hace tiempo. Kris Wu, miembro de una de las bandas de K-Pop con más éxito de Corea, llegó rápidamente como solista al top de las listas de Estados Unidos en noviembre de 2018. Algunos piensan que este habría sido el motivo por el que ''Thank You, Next'' no habría llegado a ser número uno.

Los fans de Ariana empezaron a interesarse por esta nueva artista que había derrocado a su reina del número uno y acusaron a Kris Wu de ser un bot.

El hashtag lleva más de 55 mil tweet, que los seguidores de la música coreana han decidido aprovechar para promocionar a sus grupos preferidos, como BTS y Army, a costa de Ariana Grande. En el vídeo tienes el mensaje que ha desatado la polémica y las reacciones de las Kpopers.