Bad Bunny y Gabriela Berlingeri podrían haber roto

¿Han roto Bad Bunny y Gabriela Berlingeri? Esta es la pregunta que no paran de hacerse los fans del cantante puertorriqueño. Todas las alarmas saltaron el pasado 20 de marzo, cuando los seguidores de San Benito se dieron cuenta de que Gabriela había dejado de seguir al artista en Instagram.

Tan sólo un par de días antes, la joven había subido una historia en la que aparecía promocionando las nuevas zapatillas deportivas que ha sacado el cantante. A raíz de la notificación del 'unfollow', las redes sociales enloquecieron ante la probabilidad de que esto significara que la pareja habría puesto fin a su relación. Al día siguiente se calmó un poco la tempestad, ya que Gabriela volvió a seguir al conejo malo en Instagram.

Sin embargo, en el momento de la redacción de este artículo, Berlingeri no sigue al que se supone que es su novio. Es cierto que Bad Bunny tampoco la sigue porque el cantante tan solo le da 'follow' a cuentas con las que tenga una vinculación promocional. Por ejemplo, ahora mismo, solo sigue a la WWE.

La cosa no queda aquí. Bad Bunny no para de compartir tweets que dan a entender que está soltero de nuevo. Unos mensajes en los que se muestra melancólico y triste y que hacen pensar a sus fans que ha cortado con Gabriela. "La Luna está llena y mi cama está vacía", "al final solo te tienes a ti" o "quizás me lo merezco" son solo algunos de ellos.

Los tweets no son lo único sino que además, el cantante está compartiendo stories en Instagram con canciones de desamor como su tema 'Trellas', de 'EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO', en el que dice "Mirando las estrellas me acordé de ti/ Y me pregunté si habrá alguien para mí/ Quizás en otra galaxia lejos de aquí".

Hace tan solo un año que Bad Bunny presentó al mundo de manera oficial a Gabriela y se mostraban en redes sociales de lo más enamorados pasando el confinamiento y la cuarentena juntos. Mucho se ha rumoreado sobre un supuesto embarazo e, incluso, una pedida de matrimonio. De haber roto de verdad, ¿habrá tenido algo que ver su shippeo con Rosalía?