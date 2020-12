Crushcionario: ¿Qué es el 'deflexing'?

La pandemia lo ha paralizado (casi) todo pero no hay quien pueda con los ligoteos, las citas, esas videollamadas subiditas de tono... Y claro, si a una cosa no tiene tregua, la otra tampoco, hablamos de la 'parte mala'.

Qué es el 'deflexing', te estarás preguntado. Por si no teníamos suficiente con el 'ghosting', el 'benching', el 'pocketing' y demás terminología relacionado con las cosas del querer o del mal querer mejor dicho. No, el 'deflexing' no tiene nada que ver con el 'flexting', que por si no lo recuerdas, consiste en inventarte aficiones y 'sacar músculo'. Vamos, en presumir, por ejemplo, de hobbies como el deporte de riesgo o coleccionar coches de lujo con una foto que te sacaste de un Lamborghini que encontraste de casualidad por la calle.

El 'deflexing' es todo lo contario. Esta práctica consiste en salir huyendo tras la primera cita, hacer bomba de humo. Haces match, habláis, hay buena vibra, decidís daros una oportunidad y quedar, con cuidadito que no está la cosa para tonterías y dentro de todas las limitaciones impuestas por el coronavirus la cosa sale muy bien. Te ríes, conectáis y estás deseando que llegue la siguiente vez para poder bajarle la mascarilla. Pero nunca sucede.

Chatear | iStock

Tu ligue se ha cagado en los pantalones y ha decidido no dar más señales de vida. "Ey, ¿qué tal? ¿Te apetecen unas cañas? y aprovechamos las terrazas", "¿Vemos una peli en mi casa? emoticono de guiño, emoticono de guiño". Si estos mensajes nunca más obtienen respuesta te han hecho un 'deflexing', aunque también puedes hacer un poquito de autocrítica y ver si de verdad la cita fue como la seda o no tanto.

Si tu crush te sigue hablando pero te da largas para quedar ay, amigux, estamos entrando en el terreno pantanoso del 'curving' o es que le has caído bien y el pobre o la pobre no sabe como decirte que no quiere quedar más sin parecer un borde.