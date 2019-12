En el Crushcionario de esta semana volvemos con los anglicismos y es que (spoiler) casi todos estos términos que componen este peculiar diccionario provienen del inglés. Este en concreto, además, no tiene una traducción literal ya que ‘gatito pescando’ o ‘pesca de gatos’ sería una auténtico sinsentido.

Si eres un usuario habitual de las aplicaciones para ligar como Tinder, Grindr y derivadas, seguro que alguna vez te has topado con algún perfil que tenía cierto tufillo...Demasiado perfecto para ser verdad o en cierto modo sospechoso si que termine de generarnos mucha confianza.

Como no nos cansamos de repetir, no todo lo que vemos a través de las pantallas es real. Muchas personas se aprovechan de las ventajas que dan estas redes sociales para ‘mentir’ un poquito y mostrarse no como son sino tal y como les gustaría que les vieran los demás. ¿Quién no se ha mostrado con un poquito más de pelo, menos barriga, más escote…?

Sin embargo, hay otras personas que llevan esta mentira al extremo para aprovecharse de los demás. Es el caso del ‘Catfishing’. Esta práctica consiste en hacerse pasar por otra persona a través de perfiles falsos y coger confianza con su víctima con la finalidad de extorsionarla.

Grupo de chicos y chicas mirando el móvil | Getty

¿Por qué le pusieron ese nombre? No, nadie se hizo pasar por un gato para ligar. Este término proviene de un documental de 2010 que contaba cómo un chico se había enamorado por Facebook. Tuvo tanto éxito que dos años más tarde se emitió un programa de televisión donde se explicaban las verdades y las mentiras de las relaciones que pueden mantenerse a través de Internet.

En la actualidad, la ficción también se hace eco del ‘Catfishing’: En la película adolescente ‘Sierra Burgess es una perdedora’, la prota hace creer a su crush que es la buenorra de la clase y empiezan una relación online basada en el engaño. En la serie ‘Euphoria’, Nate extorsiona a Jules haciéndole creer que es otra persona y que está enamorado de ella.

Sin embargo, no tenemos que irnos muy lejos para encontrar ejemplos reales. El propio Noah Centineo confesó que, al igual que en su película, había sido víctima de ‘Catfishing’, y no hace mucho, salió a la luz el ‘Caso Cantora’: un chico que había estado haciéndose pasar por una modelo rusa y engañando a celebrities como Miguel Ángel Silvestre.