La actriz de Élite, Danna Paola se ha vuelto viral después de haberle echado un buen rapapolvo a uno de los concursantes de ‘La Academia’, el programa de la televisión mexicana en el que participa como jurado. Todo se debe a que el concursante, Gibrán (que fue expulsado en el programa de esa noche) la llamó “culera” mientras hablaba con su novia dentro de la casa donde conviven. Se trata de una palabra malsonante en México para expresar que una persona actúa de forma parcial y con malas intenciones.

El insulto llegó hasta los oídos de Danna Paola, que aprovechó su intervención como jurado para, después de elogiar su actuación, cantarle las cuarenta: “Creo que es una falta de respeto insultar a una mujer. Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o te expresas de cualquier otra mujer”.

La cantante mexicana es toda una artista reconocida en su país natal y justificó su presencia en el programa por su larga trayectoria profesional y no para regalarle los oídos ni alegrarle la vista a nadie: “Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie. (...) No vengo a ser tu amiga, si te caigo bien o mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente o los fans digan de ti entonces ninguna de nuestras críticas te importa o te hace crecer”.

Esta reacción ha generado tanta polémica como memes. Algunos califican a Danna Paola de soberbia y dicen que su personaje se le ha subido a la cabeza y que ha montado todo un pollo digno de una “drama queen”, mientras que otros aplauden que la mexicana haya dado un golpe sobre la mesa para defenderse.

Ante tanto revuelo, la cantante de 24 años ha emitido un comunicado en sus redes sociales para aclarar el asunto: “tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos lugar en algún momento”.

Relata que los últimos dos años le han servido para aprender a no quedarse callada y encontrar la fuerza que le faltaba para alzar su voz: “aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer ni por estar joven, porque se cuanto me ha costado llegar hasta donde estoy, porque nadie me ha regalado NADA, y el aguantar tantas veces tanto cansa, con todo y las altas y bajas que he tenido en mi carrera, aquí sigo y he sabido hoy darme a respetar con quien sea y donde sea”.

Además, incita a que el resto de las personas deberían hacer lo mismo y dejar de ser “un poquito menos hipócritas, y con educación encontrar la fuerza en sí mismos, para encarar a quien les haga daño, hablen mal, o no les parezca algo, y dejar de fingir cuando algo no les parece con una sonrisa políticamente correcta”.

Despedía el mensaje reiterando que sus palabras iban con “todo el amor y sinceridad del mundo”: “Llamadme reina del drama, estoy orgullosa de ello. Es la jodida realidad. Adiós”.