Ester Expósito, la actriz de ‘Élite’ es una de las promesas del momento. Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, no le deben faltar pretendientes.

Sin embargo, no son solo usuarios anónimos los que tienen a Ester como crush. Las redes sociales se han revolucionado con una de las últimas publicaciones de la actriz. ¿El motivo? No es que salga espectacular ni como una diosa con una pose imposible, que también, sino que el jugador de fútbol Mbappé, le ha dado like.

Mbappé no es el único famoso que le ha prestado atención, la cantante brasileña Anitta se ha declarado enamorada de Expósito hasta tal punto que le ha pedido matrimonio en más de una ocasión.

Algunas fichas son más sutiles como la de Mbappé con un simple me gusta en Instagram; otras divertidísimas como la de Anitta; y hay otras situaciones que resultan de lo más incómodas, como en el caso de Álvaro Ojeda.

Ester Expósito atendió al reportero en la alfombra roja de un evento al que acudía como invitada y su entrevista se ha viralizado por los comentarios machistas de este: “Pero ese escote no lo llevaban las princesas Disney, porque los príncipes pueden ponerse un poco palotes”, en referencia al vestido azul que llevaba.

La actriz de tan sólo 19 años guardó en todo momento la compostura y ahora se ha pronunciado en YourWayMagazine al respecto: "Creo que está claro lo que pienso, la cara que puse cuando dijo eso. Es absurdo y espero que no se repita una situación como esa. Para ayudar a eso creo que no deberían dejar que personas así estuvieran en photocalls porque no hay que darle la oportunidad ni de que abran la boca".