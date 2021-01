Ibai Llanos y su opinión (antigua) sobre lo que cobran los youtubers

La pregunta que más le hacen a los creadores de contenido es también la que más les cuesta contestar: cuánto cobran. Aunque la percepción de los youtubers está cambiando en los últimos años, la respuesta a esa cuestión siempre está rodeada de polémica.

Lo sabe bien Paula Gonu, que hace un año confesaba haber ingresado 12.000 euros solo en diciembre de 2019, un mes en el que subió menos de diez vídeos y rondó en total los 7 millones de visitas. Con esos datos, que son tirando a discretos, protagonizó una sesión de hate que duró varias semanas en redes sociales, cuestionando su profesión y los sueldos que mueve.

Quizá te preguntes: ¿por qué hablar de esto tanto tiempo después, cuando Paula Gonu apenas se considera a sí misma youtuber? La respuesta parece estar en el récord que esta semana ha pulverizado TheGrefg en Twitch.

La presentación de su skin de Fortnite el lunes se convirtió en el stream más visto de la historia de la plataforma, lo que tiene que haberle dado un montón de dinero solo con ese directo, así como proyección para futuros anunciantes en su canal. Momento idóneo para que los haters le recuerden algunas cosas.

Como una pequeña bola de nieve que fue creciendo, en Twitter comenzaron a circular comentarios sobre los youtubers residentes en Andorra para pagar menos impuestos, y algunos se acordaron de las palabras de Ibai sobre ese tema.

"Si no me he ido a Andorra, es porque no me sale de los cojones y porque vivo muy bien aquí", explicaba Ibai defendiendo a Paula Gonu en febrero de 2020, un vídeo que algunas cuentas han recuperado ahora para atacar indirectamente a TheGrefg y el resto de creadores andorranos.

Las palabras del vasco no tenían, para nada, esa intención: "Cuando te dicen la diferencia de impuestos entre España y Andorra, teniéndolo tan cerca, te llevas un ostión. Pero sé que el 90 o 95 por ciento de los que criticáis a los que viven allí os iríais".

El tema Andorra es muy peliagudo, en parte por declaraciones fuera de tono que algunos han hecho al respecto de esa situación. Conocido es el caso de Lolito, que pidió perdón por "decir muchas gilipolleces" sobre este asunto cuando se mudó al pequeño principado.

Pero lo de rescatar declaraciones de Ibai con una intención diferente a las que el influencer las hizo también tiene su punto peligroso. La relación entre los youtubers en la élite suele ser muy amistosa, por mucho que usuarios de Twitter tiren de hemeroteca para crear guerras virtuales.

Parece mentira que haya que recordar que irse a vivir a Andorra no es lo mismo que defraudar a Hacienda. No hay nada ilegal en expatriarse, una decisión que, con todo, siempre será condenada por los que tienen poco aprecio a los youtubers.