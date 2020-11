James Charles aclara por qué nunca ha tenido novio

Debe ser un peñazo eso de salir de un restaurante donde has ido a pasar el rato con tus colegas y te estén esperando unas cámaras y mil preguntas a la salida. Es algo que James Charles lleva con mucha elegancia, y ayer descolocó por su simpatía a un paparazzi que le lanzó un interrogatorio exprés en plena calle.

La entrevista improvisada comenzó con una propuesta descabellada por parte del reportero: "¿Qué te parecería si grabamos contigo 24 horas siendo hetero? Te dejas barba, comienzas a ir con gente de la Sway House, te metes en peleas...". Divertido por la propuesta, asegura entre carcajadas que "son cosas que no quiero meter en mi calendario".

Pero la cosa se pone un poco más seria justo después, cuando muestra la misma locuacidad que en sus vídeos hablando sobre su vida sentimental. "Salir con gente es un tema muy delicado", asegura, "y por ahora es algo que voy a dejar de lado".

Cuando el redactor le pregunta si alguna vez ha sido infiel, Charles responde que es algo imposible: "En primer lugar, porque nunca he estado en una relación". Atónito por la respuesta, el entrevistador insiste en el tema, pero el influencer lo tiene claro: "Me han jodido muchas veces en el sentido de que me han utilizado, así que he puesto el listón muy alto".

James Charles tiene cerca de ochenta millones de seguidores entre YouTube, Instagram, TikTok y Twitter, por lo que además formar un imperio como uno de los influencer de belleza más importantes del mundo ha aprendido "a ser cuidadoso y a identificar líneas rojas" con ese tema.

Por supuesto no cierra la puerta al amor, sino que está esperando a "la persona correcta". El día que haga match y el nombre de su pareja salga a la luz, ya podemos adelantar que se caerán unas cuantas tendencias en las redes sociales.