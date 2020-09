James Charles se prueba el maquillaje que le recomiendan Rosalía, Selena Gomez y Doja Cat

El youtuber, influencer y artista del maquillaje, James Charles, ha querido probar nuevos productos de maquillaje y, para ello, ha contado con la colaboración de algunas de sus celebrities favoritas.

El joven maquillador les ha pedido consejo sobre qué productos puede incluir en su rutina de maquillaje a través de mensaje directo de Instagram. Como en todo, las recomendaciones dependen del gusto de cada persona y de la marca con la que estén colaborando en ese momento.

James Charles le ha preguntado a la modelo Gigi Hadid cuál es su base preferida, en especial ahora que está embarazada (espera su primer hijo con el ex integrante de One Direction, Zayn Malik). Charles ha alucinado con la recomendación de la hermana de Bella Hadid ya que ha encontrado una base que se ajusta completamente a su tono de piel y parece totalmente natural.

Para el corrector ha querido saber la opinión de Karol G. James no ha acertado con el tono, pero dice que eso no es culpa de la cantante de 'Tusa'. El siguiente paso a la hora de maquillarse es aplicar los polvos fijadores y le pregunta a Rosalía: "Oh Dios mío, la he visto en vivo antes y sus actuaciones en el escenario son tan creíbles y hermosas, que definitivamente tiene que tener un polvo que bloquea su maquillaje todo el día".

La reina del Tra-trá le ha recomendado unos polvos de MAC, la marca para la que es imagen y con quien ha sacado su propio pintalabios solidario.

Para realizarse el contouring ha contactado, sin éxito, con Alexa Demie, una de las protagonistas de Euphoria, por lo que se ha decantado por la opción que le ha enviado Rita Ora. Esta le ha aconsejado un bronceador en crema con el que ha sufrido a la hora de aplicárselo.

Uno de los productos que más le han gustado ha sido el colorete que le ha enseñado su vecina Selena Gomez, y que pertenece a su nueva marca de cosmética 'Rare'. James ha hecho FaceTime con la cantante y se ha sorprendido mucho con el color tan bonito que tiene el colorete líquido que ha probado.

Doja Cart, la cantante del éxito de TikTok, 'Say So', ha aportado el toque de humor, recomendándole que se aplique mantequilla de cacahuete para las cejas.

El influencer ha probado suerte con Jennifer Lopez para que le aconseje un iluminador, sin embargo, esta no ha contestado. Sí lo ha hecho Emily Ratajkowski, que ha revelado que comparte abogado con él.

Para la sombra de ojos le ha pedido ayuda a Cardi B (con quien muy probablemente colabore muy pronto), quien le ha pedido que realice un maquillaje inspirado en su single 'WAP'. James Charles no es muy fan del animal print, pero ha decidido que el leopardo sea el protagonista de su mirada para rendirle homenaje a Cardi y a Kylie Jenner en el videoclip.

Y hablando de la hermana de las Kardashians. El maquillador le ha consultado a Kourtney una máscara de pestañas natural y esta, como no podía ser de otra forma, le ha recomendado el nuevo rímel de su amiga Addison Rae (de su marca 'Item Beauty', centrada en la cosmética vegana).

Por último, Charles ha hablado con la supermodelo Naomi Campbell para que preguntarle por un pintalabios: "Ella definitivamente sabe como moverse en la silla de maquillaje y tiene mucho glamour considerando que es literalmente la supermodelo más icónica del mundo entero pero también fui invitado a su programa no filter con Naomi literalmente esta mañana".

El influencer del maquillaje no se esperaba ese color tan rosita para ese look pero finalmente ha decidido hacerle caso a Naomi para probar cosas nuevas.