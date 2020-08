Así es la versión 'Barbie' de Selena Gomez que se atreve a imitar todas sus fotos de Instagram

Hay famosos que tienen dobles para despistar a los paparazzis o personas que por una gracia del destino tienen un parecido asombroso con ellas. Algunos de estos 'gemelos' se sienten orgullosos de ello como, por ejemplo la doble de Rihanna o el Bad Bunny de Cuba. Sin embargo, hay otros que no lo llevan también, como esta tiktoker que está harta de que la comparen con Kylie Jenner.

Y hay quienes tienen hasta muñecos de sí mismos. No, no estamos hablando de que Mattel haya decidido crear una versión de Barbie de esta celebridad en cuestión. Hablamos del caso de Selena Gomez, que tiene una muñeca que recrea algunas de sus fotos de Instagram.

Cuando los fancams o los edits se quedan cortos y quieres sentir a tu ídolo más cerca y lo más real posible, surgen ideas tan originales como esta. Detrás de esta muñeca se encuentra un fan de la cantante que además de recrear algunas de las imágenes que esta comparte en su cuenta oficial, también se encarga de crear la versión 'doll' de los videoclips.

Una de las últimas fotos que ha imitado esta peculiar muñeca es un frame del nuevo teaser de 'Ice Cream', el single de BLACKPINK en el que ha participado Gomez. Un avance en el que se la puede ver conduciendo un camión de helados y vestida con un atuendo marinero.

La artista está muy implicada en este nuevo trabajo, tanto que hasta se ha convertido en una de las propietarias de una famosa tienda de helados de Nueva York (Serendipity 3) y ha creado un nuevo sabor en honor a este featuring.

Otras de las imágenes que ha recreado es la del anuncio del estreno de la película 'This Is The Year', dirigida por su hermano en la ficción 'Los Magos de Waverly Place', David Henrie. Un estreno que coincide con el lanzamiento del single y al que asistirán las hermanas D'Amelio como moderadoras.

También uno de los momentos más complicados de la actriz y cantante: su trasplante de riñón, el motivo por el que estuvo tanto tiempo alejada de la música. En esta publicación copia hasta el extenso texto que escribió Selena para sincerarse con sus seguidores.

Esta cuenta se atreve con todo: fotos de colaboraciones con otros artistas, photoshoots promocionales de su marca de maquillaje y hasta imágenes de cuando la artista era pequeña.