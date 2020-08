Charli D'Amelio y su hermana Dixie se unen a Selena Gomez y David Henrie en el estreno de su nueva película

Charli D'Amelio y su hermana Dixie están un paso más cerca de la gran pantalla. No, las estrellas de TikTok no van a protagonizar su primera película (al menos de momento), sino que han sido las elegidas para moderar el estreno de 'This Is The Year', la cinta dirigida por David Henrie y producida por Selena Gomez.

Las alarmas saltaron cuando las chicas respondieron a un vídeo de Gomez y Henrie, que hizo que supiéramos que aquí estaba pasando algo. En este tiktok ambas imitan a los que fueran hermanos en la serie de Disney Channel 'Los magos de Weverly Place'. Un vídeo en el que solo se puede escuchar la onomatopeya 'hum', haciéndose los interesantes.

@charlidamelio hmmm @selenagomez [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6859184083294079750|||♬ original sound - charlidamelio]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6859184083294079750|||♬ original sound - charlidamelio]]

El evento tendrá lugar el próximo 28 de agosto y se podrá ver a las D'Amelio haciendo de moderadoras de la sección de 'preguntas y respuestas' que habrá para el público. Como ha anunciado Selena Gomez, se trata de la primera premier virtual a la que todo aquel que desee podrá asistir desde casa para ver la película junto a los actores y contará con una actuación en directo.

Además, el dinero recaudado con las entradas irá destinado a la organización Plus1 para luchar contra la COVID-19. "El mundo necesita sonreír ahora mismo y esperamos que lo hagáis con esta experiencia", ha comentado el director en su cuenta de Instagram.

'This Is The Year' cuenta la historia de un chico que viaja en furgoneta con su mejor amigo para asistir al festival de sus vidas y conseguir a la chica que le gusta. La película está protagonizada por el propio David Henrie y su hermano. También participan otras estrellas de Disney como Gregg Sulkin, que fue su compañero de reparto en 'Los magos de Weverly Place'.