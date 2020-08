Esto es lo que opina Ariana Grande sobre la colaboración entre Selena Gomez y BLACKPINK

Ariana Grande se ha pronunciado sobre la colaboración entre Selena Gomez y BLACKIPINK. La cantante de 'Rain On Me' ha cortado de raíz la tensión y los comentarios negativos que un sector de sus fans estaban creando en torno al próximo single de las coreanas.

Cuando se conoció que BLACKPINK tenía entre manos una colaboración, surgieron rumores de que sería Ariana Grande la artista que participaría. Sin embargo, para sorpresa del 'Ariana Army', Selena Gomez había sido la cantante escogida para ello.

Comenzó entonces una guerra entre los fans que ha inundado de comentarios tóxicos cada uno de los adelantos que la girl band ha ido haciendo. Ahora, sus deseos se han convertido en realidad: Ariana Grande ha entrado a formar parte de este 'trío'.

Grande ha querido mostrar todo su apoyo tanto hacia Selena como a Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie. ¿Cómo? Compartiendo sus historias de Instagram una publicación que anuncia el lanzamiento del single junto a un mensaje de empoderamiento: "¡Orgullosa del equipo y muy emocionada por esto! ¡Mucho amor por este equipo y estas señoritas!"

Por su parte, Selena Gomez ha compartido la publicación de Grande y ha añadido un mensaje para dejar bien clarito que no hay ningún mal rollo entre ellas: "Gracias @Arianagrande. Me encanta trabajar con mujeres fuertes y con talento que patean traseros y se apoyan unas a otras".

Ariana se encuentra vinculada indirectamente con este tema. Victoria Monét, compositora del single es la responsable de algunos de los éxitos de Grande como 'Thank U, Next' o '7 Rings'. Las coincidencias no acaban aquí, Tommy Brown, el productor ha trabajado también con Ariana Grande en la producción de muchos de sus trabajos.

Todo lo que sabemos de SELPINK

Después de que los BLINKS se quejaran de que la discográfica no se estaba tomando en serio el lanzamiento al referirse todo el rato al tema como 'New Single Release', por fin conocemos cómo se llama la colaboración de BLACKPINK con Selena Gomez. El título escogido ha sido 'Ice Cream'.

Los helados que aparecen en la portada eran una pista. Además, Selena ha publicado una imagen en la que aparece comiéndose un cucurucho de helado y se ha visto por la calle un camión de helados customizado que podría ser para la promoción del single.

También hemos podido ver el videoteaser de 'Ice Cream', donde aparece Selena Gomez haciendo videollamada con las chicas de BLACKPINK. Además, han sacado una extensa línea de merchandising que engloba desde sudaderas de tie-dye hasta gorros. Ya sólo queda esperar a que salga la canción el próximo 28 de agosto.