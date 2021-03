Una actriz porno confunde a TheGrefg con una técnica sexual

En el top 3 de youtubers picarones no pueden faltar dos nombres: TheGrefg y Mostopapi. De hecho, podrían ser oro y plata en los primeros escalones de una clasificación muuuy disputada. En el caso del vasco, sus entrevistas conocidas como 'Hábitos' han sacado los colores a gente como Cristinini o Paula Gonu, divas de Twitch e Instagram respectivamente.

TheGrefg por su parte tiene un largo historial de trolleos a Gemita durante su stream con proposiciones indecentes y ha tocado la cima del guarreteo streamer al recibir la felicitación de Johnny Sins (el calvo de Brazzers) cuando superó los 12 millones de suscriptores.

Sin embargo, Mostopapi y TheGrefg podrían haber alcanzado un nuevo hito en su faceta traviesa gracias a la visita de la actriz porno en ciernes Jenni BM a 'Hábitos'. Es una entrevista que la mitad del tiempo la invitada se lo pasa seduciendo a la audiencia y sacando también un lado gamberro, que no tiene cabida en YouTube.

El caso es que entre tanto pique e insinuación, Mosto deja un momento paso a las preguntas de los oyentes y se cuela una preguntando a Jenni si usaría sus técnicas con TheGrefg. Visiblemente confusa pregunta: "¿TheGrefg? ¿Eso no es por el culo? ¿Qué es eso Mosto?". El vasco no podía aguantar la risa, sabiendo que la cosa iba a dar para meme.

Tras comprobar quién es el susodicho e informarse sobre sus atributos físicos, la actriz hace una invitación al murciano que poca gracia le habrá hecho a Gemma Gallardo. Medio millón de reproducciones lleva el "Momento TheGrefg", y un millón más en YouTube.

Algo nos dice que no vamos a tardar mucho en ver un 'Hábitos con TheGrefg', probablemente el streamer más cachondón (guiño-guiño) de todos los que pululan por lo alto de Twitch España. Eso si Gemita no tiene inconveniente, que ahora no es precisamente una desconocida...