Karmaland: Willyrex desvela los auténticos motivos de su fin

Karmaland ha sido uno de los pelotazos youtuber del año, de eso no hay ninguna duda. La fusión de las aventuras de nueve creadores de contenido top, que compartían vecindario, trastadas y momentos míticos en Minecraft, fue el fenómeno indiscutible de la la plataforma de vídeos hasta que llegó Among Us.

Hace unas semanas Luzu se despedía como último representante fiel a la marca, pese a que había sido Vegetta junto a Willyrex quien había iniciado la serie hace ya unos cuantos años.

Que la bonita despedida de Luzu pasara un poco desapercibida entre sus compis levantó alguna que otra ceja entre la comunidad, que también se extrañó de la desaparición paulatina de la serie en vez de hacer todos los participantes un evento especial.

Preguntado por el tema durante su stream, Willyrex se mostró enfadado (mira que es difícil) y explicó las auténticas razones para que todo se fuera al traste. Básicamente, que no había suficiente compromiso por parte de algunos miembros y, ojo, que hasta hubo impagos a los responsables del servidor.

"Teníamos muchos más eventos en la cabeza pero nos los guardamos para próximas temporadas", asegura Willy, que denuncia que hubo gente que entró para ganar viewers y después se desentendió. "Entrar a Karmaland y ver que estamos los mismos hace que se te quiten las ganas".

Rubius se dio ligeramente por aludido cuando se mencionaba eso de que la gente no se metía mucho: "yo es que me quedé sin objetivos, quería hacer otras cosas", añadiendo que él sí pagó ("no sé si uno o dos meses") y que entiende las quejas de Willy.

Nos quedamos sin saber a quién se refiere este último, pero sí asegura que las medidas cambiarán en la próxima edición: compromiso de entrar más de una vez a la semana y en caso de que alguien quiera irse, que ese hueco se deje a otro posible youtuber.