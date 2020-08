Kiko Rivera comparte su sueño erótico con Ibai Llanos: "Me lo he pasado de puta madre"

¿Quién no ha tenido alguna que otra vez un sueño un poco subidito de tono? Lo malo (o lo bueno) de los sueños es que no los puedes controlar, por lo que no está en tus manos la persona por la que tu subconsciente suspira.

A veces son personas que no existen, actores o actrices que te molan, tu crush, tu peor enemigo o la última persona por la que piensas que sentirías la mínima atracción. Esto es lo que le ha pasado Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja ha confesado que ha tenido un sueño erótico y que no se explica por qué su cabeza le ha puesto a ese protagonista.

La persona con la que Kiko Rivera ha fantaseado es nada más y nada menos que Ibai Llanos, el creador de contenido de G2. El cantante de 'Así soy yo' lo ha contado en un directo de Instagram que, como no podía ser de otra manera, el caster ha comentado.

"Maldito Ibai", comienza diciendo Rivera en su vídeo. Estas dos únicas palabras le han bastado a Llanos para imaginarse qué tipo de connotaciones tenía el sueño: "Kiko, si tu sueñas con alguien las probabilidades de haber follado son altas".

Kiko Rivera relata que en el sueño se lo ha "pasado de puta de madre", que es "algo que jamás podrá pasar" en la vida real y que ha destrozado su matrimonio, en el sueño, claro está. "Hemos follado cien por cien. No quiero seguir viéndolo, lo estoy pasando mal", comenta Ibai, que ve venir el momento a kilómetros y lo aguarda con expectación.

En el sueño, Kiko Rivera, que también tiene un canal de Twitch, se va de vacaciones con unos cuantos colegas a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y "resulta que el dueño de la casa es el puto Ibai Llanos". Según Rivera, la casa de su sueño se encontraba llena de chocolates y le pedían a Ibai que se quedara con ellos. Sin embargo, la cosa se les "fue de las manos" y terminan yéndose de fiesta juntos.

Y, claro, una cosa lleva a la otra y el vasco de 24 años y el artista terminan enrollándose: "Es que lo tengo que contar, estoy jodido porque encima lo tengo que contar, Ibai tio lo siento, no sé qué paso no se que nos bebimos que nos enrollamos. Nos enrollamos en mi puto sueño, ¿por qué mi cabeza sueña que se enrolla con Ibai Llanos?"

"Lo sabía. Os juro por mi hermano que no me lo había dicho. Digo: si sueñas es que es probabilidad de que folles, lo sabía", ha sido la reacción de Llanos, que no termina de dar crédito a la situación tan surrealista que se le ha pasado por la cabeza a Kiko Rivera mientras dormía.