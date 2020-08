Maluma estrena su disco 'Papi Juancho' y aclara la polémica con Neymar

Maluma ha vuelto pero ya no es un dirty boy, ahora es 'Papi Juancho'. La cuarentena y el confinamiento ha hecho que muchos artistas se hayan centrado en la composición y, como resultado, estamos teniendo un boom de nuevos discos, algunos de ellos lanzados por sorpresa.

El cantante colombiano acaba de estrenar 'Papi Juancho', un álbum en el que ha experimentado con los sonidos de su infancia. Encontramos así entre los 22 temas que componen el disco una fusión entre la salsa y el trap o diferentes colaboraciones.

"Año 2020, ¿okey? Un año difícil pero somos positivo', mi gente. Los extraño. No veo la hora de montarme en una tarima y poder cantar (...). Por ahí nos vemos, por ahí nos vemos. Gracias por el apoyo, mi gente.Ya es una década haciendo música, ¿oyeron?", se puede escuchar al final de 'Medallo City', la canción con la que abre el disco.

El lanzamiento de este trabajo llega un día después de que Maluma se convirtiera en Trending Topic por haber borrado su cuenta de Instagram. Las alarmas saltaron cuando sus seguidores notificaron que su cuenta no se encontraba disponible en esta red social. Un suceso que se ha relacionado con el jugador de fútbol Neymar. ¿What? Sí, nosotros también estamos alucinando.

¿Qué ha pasado entre Neymar y Maluma?

Los usuarios de Twitter comentaban que el motivo por el que Maluma se habría borrado la cuenta de Instagram podría ser un vídeo en el que se ve a Neymar junto a otros jugadores del PSG cantando 'Hawái', single incluido en su nuevo disco. La cosa no acaba aquí sino que Neymar es la actual pareja de Natalia Barulich, ex de Maluma y se cree que esta canción está inspirada en ella. Por lo que esta 'provocación' por parte de Neymar habría desencadenado que el colombiano borrara su cuenta.

Nada más lejos de la realidad. Maluma regresó horas después anunciando a sus seguidores que tenía muchas cosas de las que hablar: "Hay muchas cosas que aclarar nos vemos esta noche", se puede leer en Instagram Stories mientras saca el 'dedo palabrota' y convoca a sus fans a un directo.

En este directo, Maluma ha reconocido que no tiene ningún problema con el futbolista: "No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. Cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él. Me siento muy agradecido con él y todo el equipo del PSG por poner esa canción después del partido".

"Con Neymar no tengo problemas, Soy muy pacífico. No me gustan los problemas. A mí no me gusta el drama de estar mandando indirectas. En Colombia somos criados de esa manera, si tenemos un problema lo enfrentamos con todos los poderes, sin miedo. Le deseo todo el éxito, es un crack. (...) No le deseo mal nadie. No me desgasto con esas cosas. Y a los que han hecho los memes, están cabrones, están muy duros, síganlo haciendo", ha continuado en referencia al revuelo que se ha formado en redes.

También ha querido dejar claro que 'Hawái' no está inspirada en su ex pareja: Jamás me inspiré en una relación que pasó, nunca fue inspirada en un acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no es así. Terminé mi última relación tranquilo y feliz".

No nos extrañaría que fuera una estrategia de marketing, al igual que hizo Bad Bunny durante la cuarentena al mostrar algunos temas y perjurar que nunca los publicaría para poco después sacarlos en un disco sorpresa: Me borro la cuenta, habláis de mi y una vez que me convierto en el foco de atención, boom, publico mi disco.