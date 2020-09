"¿Qué le digo?": guía para responder después de una primera cita

Ligar no está siendo lo mismo desde que el puñetero coronavirus nos ha dejado sin ver sonrisas como antes. Pero hay cosas que ni una pandemia global va a cambiar así como así. Si hay dos pandemias o llega una invasión extraterrestre ya hablaremos.

Como por suerte no es el caso, una de las dudas que no tiene pinta de cambiar es la de cuándo, cómo y qué escribir a una persona que acabas de conocer y con la que te gustaría volver a quedar. Seas chico o chica, los pasos son los mismos.

Deja pasar un tiempo

No pongas las cosas demasiado fáciles, anda. Un poco de misterio, de parecer más duro de lo que eres, casi siempre es un buen paso. El tiempo ideal oscila entre las 24 y 48 horas. Más allá es de valientes. Que piense que tienes otras cosas en la cabeza, pero tampoco que es la última de la lista.

Sé original

Tampoco te pases y envíes una ecuación matemática, con algo graciosete y directo puedes decir muchas cosas. Una foto de algo que te recuerde a la cita que tuvisteis puede ser una buena idea, pero cuidado con los selfis. Todavía no estáis en ese punto, y si estabas pensando en algo subido de tono, eso es un gran NO.

Brevedad

Si estabas pensando en un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, mejor vuelve al siglo XIX y manda un manuscrito a tu doncella. Ahora con un WhatsApp va que chuta, y más siendo el primer contacto. Si quieres ir de trovador lo vas a tener chungo, colega, pero tampoco te pases y pongas "hola qué tal". Eso apesta.

Humor

Nada como algo que despierte una sonrisa, o que descoloque completamente a tu crush. Una frase que dijo el otro día, un tema que os hizo reír, un tuit de alguien que seguís ambos... el caso es personalizar, así que no acudas a las fuentes de frases baratas de internet. A saber quién las ha usado antes...

Deja un tiempo para que responda

Una buena señal después de que hayas dado el paso y hayas escrito es que responde positivamente y en poco tiempo. En caso de que no lo haga, piensa que hay mucha gente que no usa el teléfono a menudo, y no es simplemente que te haya dejado en visto. Da un voto de confianza y vete comprobando cuál es su ritmo.

Deja que fluya

Una ausencia de respuesta también es una respuesta, así que si no quiere contestar ya sabes por dónde van los tiros. Si el margen del paso anterior se supera en más de 72 horas, a menos que sea un agente secreto en misión internacional lo mejor es que pases un poco. A la semana ya lo puedes dar por desaparecido en combate.

Si aun así contesta y te apetece seguir hablando, be water my friend. Descubre si la comodidad de la primera cita sigue ahí sobre todo en tu caso, y ya no tendrás que pensarte tanto "qué le escribo". Ante todo: no forzar.