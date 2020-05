Anuel AA ha publicado por sorpresa nuevo disco, anunciándolo con apenas 48 horas de antelación. Se trata de 'Emmanuel', su segundo disco, donde ha contado con la colaboración de diversos artistas entre los que se encuentran Enrique Iglesias, su chica Karol G y Bad Bunny.

Precisamente el conejo malo hace doble participando en dos temas: 'Así soy yo' y 'Hasta que Dios diga'. Con la publicación de los últimos discos de Bad Bunny todavía recientes (el 29 de febrero salió a la luz 'Yo Hago Lo Que Me Da La Gana' y el 10 de mayo se sacó de la manga 'Las que no iban a salir', donde recopila temas inéditos que se habían quedado guardados en un cajón), muchos fans del reguetón no han podido evitar comparar el trabajo de los dos puertorriqueños considerando el de Bad Bunny como de mayor calidad.

Sin embargo, las comparaciones son odiosas y esto es algo de lo que han hablado en otras ocasiones tanto Anuel AA como Benito en sus canciones. De hecho, en 'Está cabrón ser yo', la canción de Bad Bunny junto a Anuel, tratan este tema. Consideran que la rivalidad en la que los envuelven no tiene sentido alguno porque ambos han conseguido llegar a lo más alto desde unos orígenes humildes: "Compararme con Bad Bunny es innecesario. Cabrón, nacimos pobres pa morirnos millonarios".

A pesar de que muchos estaban alabando y reconociendo la calidad de la música de Bad Bunny, un día después se ha dado la vuelta a la tortilla por completo. Y es que se ha iniciado un movimiento en redes sociales que está 'cancelando' al cantante por una parte de la letra de 'Hasta que Dios diga' que los 'Little Monsters' consideran polémica.

¿Y qué tiene que ver Lady Gaga con el reguetón? El lanzamiento de esta canción ha coincidido con la esperada publicación de 'Chromatica', el nuevo disco de Gaga, pero esta no es la única casualidad.

En 'Hasta que Dios diga', Bad Bunny hace referencia a Lady Gaga en la letra, algo que ha indignado a sus fans porque consideran que la "denigra". La frase en cuestión es esta: "Tú ere' mi Lady Gaga, yo tu Bradley Cooper. Ella se lo traga (Traga), y me lo escupe. Tú quiere' comerme, yo siempre yo lo supe. Si quiere' te compro la Range o la Mini Cooper".

Con el hashtag #BadBunnyIsOverParty muchos están criticando que se considere a Benito como un aliado feminsta cuando luego menciona en su letra a una mujer (con nombre y apellidos) haciendo referencia a una escena de sexo explícito. Mientras que por otro lado, hay quienes consideran que la estrofa es un cuarteto ABBA donde el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero, por lo que de esta manera no tendrían relación alguna.