¿Por qué Kylie Jenner ha dejado de seguir a Rosalía en Instagram?

Ni el asalto al Capitolio por parte de los fanáticos de Donald Trump ni la proclamación oficial de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. El suceso que tiene en vilo a medio mundo es que Kylie Jenner ha dejado de seguir a Rosalía en Instagram. Pero ¿qué ha pasado entre estas amigas?

En mitad de los rumores de un posible divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West, la hermana pequeña del 'Klan' se está llevando la atención de todos los focos después de que algunos usuarios de las redes sociales se hayan hecho eco de su limpieza de seguidos en Instagram.

La empresaria e influencer ha comenzado el año dejando de seguir a cierta gente en esta red social entre los que se encuentra la cantante Rosalía, con la que supuestamente mantenía una estrecha relación hasta tal punto de considerarse la una a la otra como 'esposas'.

Kylie Jenner se ha quedado siguiendo tan solo a 27 cuentas, un número muy reducido que completa su círculo más íntimo: sus madres, sus hermanas y hermanos, otros miembros de su familia como Scott Disck, ex de su hermana Kourtney, cuentas de fans y de algunos de sus empleados de Kylie Cosmetics. Destaca también la ausencia entre estos seguidos de su todavía cuñado Kanye West.

No es la primera vez que se cuestiona el estado de su amistad. Hace unos meses saltaban todas las alarmas después de que Kylie no hiciera promoción de 'TKN', el tema que Rosalía y Travis Scott (el padre de su hija Stormi) publicaron juntos.

Kylie Jenner y el resto de miembros de la familia Kardashian quiso contar con la presencia de Rosalía en la exclusiva y reducida fiesta de Navidad que celebraron, dando muestra de que se había convertido en una más de la familia al igual que la tiktokera Addison Rae.

El mundo virtual en el que se encuentran las redes sociales no es la realidad y que no se sigan no quiere decir que no se hablen o que detrás haya alguna traición o interés oculto. Sin embargo, a los tuiteros les encanta crear teorías en torno a este tipo de salseos. Algunos de estos usuarios relacionan los recientes stories que Travis Scott subió a su cuenta y en los que se podía ver a la cantante probando 'Cactis', la nueva bebida que ha creado el rapero.

Estos son algunos de los memes que circulan por Twitter y que no te puedes perder: