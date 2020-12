Rosalía y Addison Rae invitadas en chándal a la fiesta de Navidad de las Kardashian

Rosalía y Addison Rae se han convertido en una Kardashian más. Ya no sólo por el físico, la estética y el estilo a la hora de vestir que tan de moda han puesto estas hermanas. Sino que como llevan meses demostrando, la cantante y la estrella de TikTok se han integrado completamente en esta televisiva y polémica familia.

Esta es la prueba definitiva y es que Rosalía y Rae han sido invitadas a la íntima cena de Navidad que las Kardashian han celebrado. Gracias a los vídeos y fotografías que han ido compartiendo en sus redes sociales las hemos podido ver cenando comida asiática como si fueran una familia más.

Ni trajes ceñidos de infarto ni maquillajes exagerados. La etiqueta exigida para la celebración ha sido la ropa cómoda, el chándal como gran protagonista. Eso sí, con botines de tacón y estampado de serpiente (como los de Kourtney) y tocados con motivos navideños.

Así hemos podido ver posar a Kim, Kylie y Kourtney junto a Addison Rae y Rosalía demostrando que estaban pasando un tiempo de desconexión y relax para disfrutar de su compañía. Además. Kylie y Rosalía se han echo selfies bromeando y bebiendo cócteles para demostrar una vez más lo bien que se llevan la una con la otra. En otra historia, de Kim Kardashian, se puede apreciar en el fondo cómo las dos amigas cuchichean.

Kourtney y Addison Rae se han vuelto inseparables en los últimos meses. Tanto que hasta van a dar su salto a la gran pantalla juntas con el remake de la película de los años 90, 'She is all that'.

La relación entre Rosalía y Kylie Jenner viene de lejos. Ambas se han vuelto íntimas hasta el punto que se llaman cariñosamente la una a la otra como 'esposa'. Rosalía ha pasado todos estos meses de pandemia sola, lejos de su familia hasta ahora que su hermana Pili ha viajado hasta Los Ángeles para reencontrarse.