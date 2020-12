Kourtney Kardashian hará un cameo en la nueva película de Addison Rae

Kourtney Kardashian dará su salto a la gran pantalla de la mano de Addison Rae. La empresaria y hermana mayor del 'Klan' Kardashian aparecerá en la película 'He's All That' para hacer un cameo según han confirmado los representantes de la película a Eonline!

Kourtney y Rae se han vuelto tan inseparables que no se las puede separar ni con agua caliente. Y qué mejor manera que seguir compartiendo su amistad que dando juntas de la mano sus primeros pasos como actrices en el cine.

Para dar a conocer la noticia, Kourtney ha publicado una foto en su Instagram donde se la puede ver tumbada sobre la cama concentrada leyendo unos papeles. Podría tratarse de cualquier cosa pero la empresaria especifica en el texto que acompaña a la imagen que se encuentra 'estudiando' y menciona a la cuenta oficial de la película, por lo que Kourtney se encuentra leyendo el guion para memorizar las líneas que tendrá que decir cuando realice su cameo.

Su mejor amiga Addison no ha podido contener la emoción y ha comentado la publicación llamándola 'compañera de trabajo'. La influencer y creadora de Poosh lleva años familiarizada con las cámaras gracias al reallity show de su familia 'Keeping Up With The Kardashians', cuya emisión está llegando a su fin.

Por su parte, la joven tiktokera es la primera vez que se enfrenta a los focos de manera profesional aunque está acostumbrada a las cámaras con mucha naturalidad: TikTok, YouTube, videoclips como el de Laray, innumerables sesiones de fotos para campañas publicitarias y cuando la persiguen los paparazzis.

'He's All That' es el remake de la película de finales de los años noventa 'She's All That', en el que se le da una nueva perspectiva de género. En ella, Addison Rae, se mete en la piel de la chica popular del instituto que triunfa en redes sociales y que se pondrá como misión hacer destacar al empollón de clase.