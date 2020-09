Addison Rae se convierte en actriz: así será su papel protagonista

El ascenso de Addison Rae está siendo imparable. La tiktokera mejor pagada según la revista Forbes, ha anunciado que hará su debut en el cine. De esta forma Addison Rae se convierte en actriz, algo que considera como un sueño hecho realidad.

La joven de 19 años se suma de esta forma al reparto de 'He's All That', el remake de la película adolescente de los años 90, 'She's All That'. Rae se meterá en la piel de Padget, una influencer que se pone como propósito convertir al 'cerebrito' del instituto en el rey del baile. Vamos, una 'americanada' en toda regla.

Addison ha confesado que esta se trata de una de sus películas favoritas y no ha podido contener la emoción de compartir con sus más de 60 millones de seguidores la gran noticia: "Estoy tan emocionada de compartir finalmente la noticia de que tengo la oportunidad de hacer mi debut como actriz en HE'S ALL THAT que es un remake de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, SHE'S ALL THAT", ha compartido a través de un post de Instagram.

Además, ha reconocido que todo esto no sería posible sin el apoyo de las personas que están detrás de la pantalla dándole like 24/7: "Estoy muy agradecido por las oportunidades que se me han presentado y nada de esto hubiera ocurrido sin cada uno de ustedes".

La historia original muestra a un chico deportista y popular que, después de que su novia lo deje, decide convertir a una de las marginadas del instituto en la reina del baile (puesto que suelen ocupar las más populares), por lo que la versión protagonizada por Rae pretende contar una perspectiva modernizada y adaptada a los nuevos tiempos.

Addison se ha mostrado muy ilusionada y ha confesado que está deseando comenzar con el rodaje: "No puedo esperar a trabajar con este increíble equipo y todos los involucrados en la realización de la película y estoy tan agradecida a todos los que me dieron esta increíble oportunidad".