¿Trolleo a Mostopapi o felicitación sincera? "Jamás había visto tanto conocimiento sexual positivo"

Unos pensarán que es un guarro, otros dirán que está salido, y algunos más lo tendrán como un referente. Mostopapi tiene esa capacidad de caer bien o caer fatal dependiendo de quién le escuche, pero no hay duda de dos cosas: es un currante y no tiene pelos en la lengua.

Especializado en, según sus propias palabras, "contenido salseante", el vasco se ha hecho con un rincón de YouTube y de Instagram con sus preguntas y relatos sexuales. En la plataforma de vídeos va camino del millón y medio de followers, y tiene casi la mitad de esa cifra en seguidores de IG.

Gran parte de su fama la ha conseguido saliendo micro en mano a conocer los hábitos sexuales de los jóvenes, con preguntas que demuestran que la vergüenza no es ni mucho menos su punto débil.

Tampoco se ha cortado un pelo a la hora de charlar con personalidades de YouTube del calibre de Ibai, Shooter, Cristinini o xBuyer, a los que le ha sacado los colores en directo...

El caso es que este finde retuiteaba una felicitación que le había llegado por mensaje privado, supuestamente de una sexóloga, que le felicita por difundir un "conocimiento sexual positivo".

"Me preguntaron por tu postura de la 'taladradora', yo no sabía quién eras pero me parece que tienes una forma muy educativa de hablar", dice el mensaje, añadiendo que antes de las clases que imparte pregunta a sus alumnos si conocen a Mostopapi. Una de las respuestas al tuit dice, acertadamente, "cosas que no creías que iban a pasar ni de broma".

Es cierto que Mostopapi domina el arte de la palabra y es un youtuber muy extrovertido, si bien quizá la definición de "didáctico" le viene un poco grande. En su vídeo más popular, por ejemplo, se hace pasar por policía para convencer a una prostituta que se vaya a casa, pagándole 500 euros y pidiéndole que busque otro trabajo.

No queda claro si el clip es real o no, pero podría haberle costado mucho más caro: la usurpación de funciones públicas tiene entre uno y tres años de cárcel como pena, por mucho que sea para "ayudar".

El mismo día en el que Mostopapi publicaba la felicitación, retuiteaba un hilo de Aitana en el que hablaba de la importancia de la educación sexual y los peligros de tomar el porno como referencia. Es curioso el vasco reprodujera ese mensaje en su timeline, cuando entre sus vídeos más vistos también tiene bastantes entrevistas a personalidades del cine para adultos...

¿Es la felicitación un trolleo? ¿Se puede considerar a Mostopapi una eminencia en un tema tan serio como el sexo? Sobre lo primero no podemos estar seguros: la persona se identifica con nombre y apellidos, aunque no aparece ningún perfil con esos datos en una búsqueda rápida por internet.

En cuanto a la segunda cuestión, el que esto escribe lo tiene claro: Mostopapi es un showman muy divertido y sin complejos. Sería más bien una eminencia del humor... y, como él dice "del amor". De ahí a "conocimiento sexual positivo", pues no sé yo.