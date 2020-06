¿Te creías que los creadores de contenido solo estaban en redes sociales y plataformas tradicionales? De eso nada: hay un lugar donde dan rienda suelta a su imaginación sin límites y publican los vídeos más locos que se les pasan por la cabeza.

Hablamos claro de Squad, el rincón de Atresplayer donde la única norma a cumplir es el cachondeo. AuronPlay, Wismichu, Tiparraco o Jordi Wild ya han dejado su marca en la plataforma, y hay muchos más que han llegado para quedarse. Estos son algunos de los vídeos que mejor pillan el estilo Squad:

1) National Covidgraphic: Conquista. Solo Hamza Zaidi se atreve a contarte lo que nadie más ha tenido agallas a describir durante los meses de pandemia: cómo los animales (especialmente las palomas) se han organizado para dominar el planeta aprovechando que todos nos hemos quedado en casa. Un murciélago de acento entre cubano y canario te lo puede explicar mejor, y aunque suene a Fake News, nosotros preferimos llamarlo Fun News.

2) Comando Squad. Los youtubers de esta sección no paran de buscar cómo dar la vuelta a sus próximos contenidos y no solo eso: no tienen problemas en contar todos sus secretos detrás de las cámaras. Que se lo digan a Logan G, que pone los dientes largos para los episodios que están por venir y cuenta desde detalles ocultos del rodaje hasta cómo anda en su vida sentimental.

3) Salvaavf y sus líos familiares. Que levante la mano quien no haya hecho alguna trastada a sus padres, a ver cuántos miles salen. Si lo llevamos al extremo de Salva, de hacer un boquete en una pared, pues a lo mejor no hay tantas, pero precisamente por eso es tan gracioso verle dando explicaciones. "Ya sé que no es excusa, pero es que lo hago por subir un vídeo" es algo que no vas a oír muy a menudo.

4) Los youtubers fueron gente normal. A ver, que te crees que todos empezaron con tropecientos mil seguidores y no. Esttik se pasó una buena temporada currando en un McDonald's y un día se le ocurrió volver al mismo restaurante de comida rápida para ver si se acordaba cómo iba aquello. ¿El resultado? Solo en Squad.

5) Youtuber paseando a youtuber. Cuando ya alcanzas un estatus, eso de tener chófer es casi una obligación. Y para dar el cante pero bien, ¿por qué no poner a otro youtuber de conductor? Agustin51, antes de pasarse a Minecraft, sabe bien de qué va el rollo.

Squad sigue preparando su nueva temporada de contenidos, pero hasta que llegue puedes darte un baño remember con los mejores vídeos que tiene en su catálogo. Dentro de muy poquito prometen sorpresas, así que mejor que te pongas al día.