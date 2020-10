Among Us, el mejor ejemplo para rebatir el argumento de que "no todos los hombres son iguales"

'Among Us' se ha convertido en el videojuego de moda. Ha llegado pisando fuerte y comiéndole terreno a 'Fall Guys', que se había postulado como el candidato perfecto para desterrar el reinado de 'Fortnite'.

'Among Us' está dejando muchos momentos divertidos. Ya no sólo por las partidas entre colegas que sirven para rellenar horas de parrilla en Twitch o los memes derivados de ellas y las traiciones que salen a la luz.

Los piques por ser el impostor, los argumentos para descubrir quién es el asesino, las mentiras, todo digno de un libro de Agatha Christie, son la combinación perfecta para que haya triunfado. No hay más que ver, por ejemplo, cómo de enganchados están Ibai Llanos y compañía.

Pero 'Among Us!' también ha llegado como el remedio contra los 'cuñadismos' y como aliado feminista. El usuario de Twitter @playyrubius ha compartido una serie de diapositivas en las que a través de la dinámica del juego de 'Among Us!' explica por qué las mujeres sienten miedo de todos los hombres cuando caminan solas por la calle.

Es una realidad que las mujeres sienten indefensión cuando regresan a casa solas por la noche o, por ejemplo, salen a correr. Cada vez que se cruzan con un hombre lo perciben como una posible amenaza, lo que las pone en tensión y en alerta. No porque estén obsesionadas sino por todos los casos de mujeres atacadas, violadas o asesinadas en portales o zonas oscuras.

Sin embargo, todavía hay gente que no es capaz de empatizar con este problema y saca la respuesta automática de 'ya pero no generalices', 'no todos los hombres son iguales'. Evidentemente (y afortunadamente) no todos los hombres son iguales pero ¿cómo distinguir sus intenciones cuando, por ejemplo, te los cruzas por la noche?

"Obviamente las mujeres sabemos que 'not all men' pero les traemos una explicación súper fácil para que entiendan: en una partida de Among Us estándar hay 10 tripulantes en la nave y solo uno de ellos es el impostor. Pero apuesto a que ustedes huyen y sospechan de todos porque no pueden saber quién es aliado y quién es impostor.

Lo mismo sucede en las calles, nosotras no podemos saber tus intenciones. Solo deducimos que si te comportas extraño, eres un potencial agresor y debemos alejarnos. Pero aún así, los agresores no siempre se ven sospechosos. Pueden encontrarse entre tu círculo de amigos, pueden ser familiares o personas en las que confías", explica el tweet.