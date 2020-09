Cómo realizar un test de embarazo correctamente

El test de embarazo es una prueba que se realiza mediante la orina de la mujer para comprobar si está embarazada o no. Este examen busca detectar una hormona específica que se encuentra en la sangre de las mujeres, y que se genera cuando el cuerpo se prepara para esperar un bebé. En este vídeo te contamos cómo realizar el test de manera correcta.

La gonadotropina coriónica humana (hCG) u hormona del embarazo se libera en la sangre cuando la placenta empieza a desarrollarse. Además, algo de hCG también llega a la orina, por ello, el test casero se hace principalmente con nuestro orín. La hormona aparece antes de la primera falta, por lo que la prueba, en este caso, ya podría dar positivo. Aun así, el test únicamente avisa de la presencia de esta pero no de cuanto nivel hay en el cuerpo.

Existen muchas marcas de test de embarazo. Por lo tanto, debes leer bien las instrucciones del test para controlar los tiempos y así, conseguir que el resultado sea fiable. De todas formas, en este vídeo te explicamos los pasos que tienes que seguir para realizar la prueba de embarazo sin ningún problema.

Es importante saber que, si el resultado es negativo, no significa que no haya embarazo. Esto puede que se deba a que el test se ha realizado antes de tiempo y el cuerpo aún no está en proceso de gestación. Es recomendable realizar la prueba el primer día en el que la regla se retrasa o 21 días después de haber tenido relaciones sexuales. Además, recuerda que es importante mirar la fecha de caducidad, ya que el resultado puede variar por este motivo.

Si la prueba da positivo, no olvides visitar a tu médico, ya que mediante un análisis de sangre o un examen pélvico puede confirmar al 100% si se trata de un embarazo. Aun así, antes debemos realizar el primer paso, por ello, en el vídeo superior te explicamos cómo debes realizar un test de embarazo.