Cómo sacar fotos a los apuntes para que se lean perfectamente

En época de estudio, es muy común compartir dudas u horas de estudio con tus compañeros de clase. Además, ahora es muy fácil compartir fotos de ejercicios o de apuntes gracias a redes sociales como WhatsApp. Por ello, en este vídeo encontrarás trucos para realizar fotos a tus apuntes para que se lean perfectamente.

Estudiar en compañía convierte la tediosa tarea en una labor más amena. Si alguien está estudiando lo mismo que tú en el mismo lugar, resultará más sencillo resolver dudas, puesto que se podrán solucionar en el momento. Enriquecerás tu conocimiento, y lograrás entender puntos de vista que no te habías planteado.

La motivación es una de las ventajas más importantes que conlleva estudiar en grupo. Cuando estamos solos, perdemos más el tiempo o posponemos el estudio, pero al tener una cita de estudio, cumplimos con el horario impuesto.

Además, existen menos probabilidades de perder la concentración. Cuando se estudia en grupo, se crea un ambiente de trabajo, por lo que las personas están predispuestas a asumir que es hora de estudiar. Se aprovechan más las horas y se adelanta en los contenidos rápidamente.

Aunque las personas del grupo no aprendan los contenidos a la misma velocidad, siempre podrán aportar algo a tu forma de estudiar. Por ejemplo, si no entiendes algo de tus apuntes, otra persona que ya lo haya estudiado podrá explicartelo. También, puede que el profesor haya dicho alguna anotación en clase que otros miembros del grupo no hayan escuchado, por lo que todo el mundo saldrá beneficiado de esta experiencia.

Sin embargo, existen personas que prefieren estudiar solas, debido a que se concentran mejor cuando están solas. Cada uno debe reflexionar acerca de lo que más le beneficie, y adoptar la manera más eficiente.

Estudies solo o en compañía, seguro que, en alguna ocasión, has tomado una foto a los apuntes para compartir contenidos o resolver dudas con los compañeros. En este vídeo encontrarás unos trucos para realizar fotos a los apuntes y que se lean perfectamente.

