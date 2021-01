¿Cuáles son los rasgos que más potencian nuestro atractivo?

En ocasiones nos preguntamos por qué hay personas que tienen una belleza común para todos. Según la ciencia, hay aspectos que potencian más el atractivo. Si aún no sabes de qué hablamos, te recomendamos que veas el vídeo.

El atractivo va más allá de lo físico, por eso todos en algún momento nos hemos sentido atraídos por personas que no considerábamos que entraban dentro de nuestro patrón objetivo de belleza. Y no hablamos de rasgos externos como pueden ser la vestimenta o el estatus social, sino de capacidades con las que todos contamos de forma innata, pero, que quizá no sabemos transmitir.

Mantenernos constantes tanto emocional como mentalmente es muy importante a la hora de no sufrir inseguridades. Cambios en nuestra forma de vivir o experiencias del pasado pueden jugar en nuestra contra, haciéndonos más difícil el darnos a conocer a terceras personas. La visión que tengamos de nosotros mismos es aquella que dejaremos ver a los demás.

El efecto ‘Halo’

Hace un siglo que se estudia este término. Este efecto conocido como la forma de actuar según el atractivo que tenga la otra persona, determina cómo valoramos a diferentes individuos dependiendo de lo que nos transmiten.

Lo que sentimos no es más que un sesgo cognitivo, una manera de aceptar positivamente o no a la persona que tenemos enfrente, exclusivamente por el atractivo que nos transmite. Como, por ejemplo, a la hora de conseguir un trabajo.

Son muchas las empresas que ya lo utilizan como estrategia comercial, sobre todo cuando se trata de incluir en campañas la sensibilización de hombres y mujeres ‘’reales’’, sobre todo a la hora de crear imágenes de marca.

Extrapolado también a términos de relaciones personales, este efecto está presente cada día en nuestras vidas. Se trata de una forma de atracción involuntaria que siente nuestro cerebro.

Por ello, si quieres saber cuáles son los aspectos que más potencian nuestro atractivo, te recomendamos que veas el vídeo.

