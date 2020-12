¿Eres una persona tímida? Con estos tips puedes superar tu vergüenza

La timidez es un aspecto ligado a la personalidad que cada uno experimenta de una manera diferente. Generalmente, esta sensación limita la interacción social y ofrece una creencia distorsionada sobre las propias capacidades. En este vídeo encontrarás algunos consejos para dejar esta característica a un lado.

El comportamiento de las personas tímidas suele relacionarse con un estilo de comunicación pasivo, con dificultades para empezar conversaciones o dar su opinión en voz alta. Además, esta falta de interacción se acompaña de posturas replegadas y poco contacto visual.

Dificultades para confiar en uno mismo

Las personas que sufren de timidez extrema tienen una percepción negativa de sus habilidades sociales, es decir, piensan que aquello que deben ejecutar lo van a realizar de forma incorrecta. Por ejemplo, cuando exponen un trabajo de clase, pueden tener la creencia de que van a explicarlo de manera equivocada.

Uno de los aspectos más negativos de la timidez es la capacidad que tienen los pensamientos de limitar a la persona y apoderarse de sus aptitudes. Esto conlleva una falta de confianza en uno mismo, ya que no nos vemos aptos para desempeñar aquello que queremos.

¿Nacemos tímidos o nos hacemos tímidos?

La timidez se relaciona con los rasgos de la personalidad, pero ¿nos acompañan desde que nacemos? En esto intervienen tanto la parte genética como las competencias adquiridas, aquellas que ganamos gracias a la experiencia.

Aunque hay niños que presentan rasgos de timidez en etapas tempranas, esta se vincula con la actuación del entorno, es decir, con las manifestaciones de los demás hacia las personas introvertidas. Por ejemplo, si no se escucha la opinión de una persona o se le regaña por no mostrar un carácter social, el individuo se puede refugiar en él mismo y no querer interactuar con otros.

Por otra parte, diversos estudios afirman que aquellos niños que tienen padres tímidos realizan un aprendizaje por observación involuntaria. Por lo tanto, es más probable que los hijos crezcan más introvertidos a causa de estos modelos.

En este vídeo encontrarás algunos consejos para superar la timidez. Seguro que conseguirás ganar confianza poco a poco.

