Los 7 pecados que debes evitar si quieres que tu pareja dure

Todas las parejas son diferentes, algunas requieren más esfuerzo que otras. Aunque nunca se sabe lo que pasará en las relaciones amorosas, sí sabemos que existen 7 cosas que toda pareja debería intentar evitar para conseguir una relación mucho más sana y confiable. En el vídeo te contamos cuáles son los 7 pecados capitales de las relaciones.

Sin embargo, incluso cuando tú lo intentas y evitas todos los pecados las relaciones no siempre funcionan. Te damos algunas señales para saber cuando es hora de parar de intentarlo:

Si no hay respeto:

Si tu pareja no te respeta, es una señal de que lo mejor probablemente sea dejarlo. Todas las parejas deberían de tener respeto mutuo, y aunque tu lo tengas hacia tu pareja, e intentes tener una relación sana, si tu pareja no te demuestra lo mismo, no hay nada que puedas hacer para mejorar esa relación.

Si te es infiel:

Muchas veces las señales más obvias son difíciles de ver cuando estamos en la situación. Cuando tu pareja te es infiel, existe una gran probabilidad de que lo vuelva a ser. Aunque hay muchas parejas que se han recuperado de infidelidades, lo más probable es que tu relación ya esté dañada y sea hora de dejarlo.

Si no te ofrece su apoyo:

Las relaciones están para apoyarse, para sentirse valorados, y para demostrar lo importantes que son el uno al otro. Si tu pareja no te apoya, ya sea en tu vida profesional, personal, o emocional cuando intentas conseguir tus metas y tus objetivos, puede ser una señal clara de que esa relación no te venga bien y te perjudique.

No hay amor:

Todos demostramos el amor de distintas maneras, si sientes que tu pareja ya no te quiere o tu no le quieres, probablemente sea hora de dejarlo. Aunque hubiera amor cuando empezó la relación, no quiere decir que ese amor dure para siempre.

Las relaciones son complicadas, y aunque no tengamos las respuestas a todo sobre el amor, evitando los 7 pecados capitales que te contamos en el vídeo podrás empezar a conseguir una relación mucho más sana con tu pareja.

