¿Es cierto que la regla se sincroniza entre amigas? Esto es lo que realmente sucede

Existen muchas teorías acerca del ciclo menstrual. La regla parece que ha sido y sigue siendo en muchos ámbitos un tema tabú. Es por ello que los mitos y los hechos reales se mezclan y muchas personas no saben qué es real y qué no. Por ejemplo, ¿es cierto que si dos o más mujeres pasan mucho tiempo juntas, su menstruación se sincroniza? ¿Es posible que puedan llegar a tener la regla a la vez? Para despejar tus dudas, te lo contamos en este vídeo.

La menstruación es la sangre que aflora del aparato reproductor femenino. Esta sale a través del útero cuando que se llega a la pubertad una vez mes. Cada 28 o 30 días, aproximadamente, la mujer que no ha sido fecundada, es decir, que no está embarazada, experimenta el desprendimiento del tejido que recubría el útero para albergar al posible gameto. Ese tejido es la sangre de la regla. Es algo totalmente natural. Sin embargo, a muchas personas todavía les cuesta hablar de ella, lo que hace que no exista mucha educación sobre el tema.

Una de las cosas que se dicen es que, si una mujer pasa mucho tiempo con otro grupo de mujeres, ya sea porque van juntas a clase o porque viven en la misma casa, pueden llegar a sincronizar sus periodos. De este modo, aunque en un principio sus reglas no coincidieran en el tiempo, poco a poco estas se van regulando hasta que sangran los mismos días del mes. ¿Es cierto esto?

Existen muchas dudas respecto a esto. Hay mujeres que aseguran que es real y que a ellas mismas les ha ocurrido, ya sea con sus amigas o con sus familiares. Otras, por el contrario, aseguran que se trata de tan solo un mito y que nunca les ha pasado. ¿Qué dicen los estudios? En este vídeo te explicamos las distintas teorías científicas que existen en torno a este fenómeno.

