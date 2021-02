El impresionante cambio físico de Luzu (y cómo lo ha conseguido)

No nos engañemos: lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en los hábitos de un youtuber no es precisamente una dieta sana y cuerpos fit. Sí, hay alguna excepción muy clara como la pasión que tienen Willyrex o TheGrefg por el deporte, pero en general no se puede decir sean un sector muy movidito.

El caso es que algunos creadores de contenido se han empeñado en eso de llevar un estilo de vida más saludable, y el más visible en cambiar sus hábitos vitales ha sido Luzu. "Empecé la pandemia decidido a hacer más ejercicio y comer mejor, pero lo he ido dejando", decía en un vídeo a finales de noviembre.

Sin embargo, con el objetivo de mejorar "todos los aspectos de su vida" se decidió por obligarse a volver al buen camino con el apoyo de sus 11 millones de seguidores en YouTube. Lo ha llamado Proyecto Génesis, y con él pretende "animar a otros" para que sigan sus pasos, así como para sentir la presión de tener que ponerse en forma por el compromiso con la audiencia.

Pero no solo ha cuidado su cuerpo, sino que ha decidido comenzar terapia con un psicólogo que le está ayudando a llevar mejor los cambios que está sufriendo en su vida. Luzu tiene 35 años y es uno de los youtubers más mayores todavía en activo, y reconoce que en su generación estaba un poco mal visto ir a consulta, algo que no quiere que suceda a su audiencia.

Aunque no ha subido muchos vídeos del Proyecto Génesis en enero, quiere demostrar a sus seguidores que siendo constante y firme en las ideas se pueden conseguir grandes cambios. La mejora desde que empezó es evidente, aunque la base desde la que empezaba tampoco estaba nada mal.

Casualidad o no, Ibai ha anunciado el mismo día que ha empezado sus entrenamientos con muchas ganas y que pese a ser muy pronto para ver los efectos de su estilo de vida más saludable. ¿Para cuándo una visita de Luzu al gimnasio de la super casa?