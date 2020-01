Hay quien dice que los comienzos de una relación son lo mejor: esa montaña rusa de emociones, la excitación de empezar algo nuevo, las ganas de verse a todas horas…Sin embargo, se encuentra lleno de momentos contradictorios o, mejor dicho, de dilemas.

Empiezas a salir con un chico o una chica y todo está guay. Te mola cómo te mira, cómo te hace reír, etc. Vamos, que estáis a tope y os venís muy arriba… hasta que llega el temido momento del primer regalo. Aquí empiezan algunos de los miedos. Lejos del ¿qué le podrá gustar? algunas preguntas como estas comienzan a rondar por tu cabeza: ¿será demasiado este regalo? ¿y si se piensa que voy muy en serio y se asusta?

Si apenas lleváis un par de meses conociéndoos y aparece en el calendario una fecha como un cumpleaños, unas navidades o San Valentín, no te vamos a engañar, resulta un buen marrón. Puede que a esas alturas todavía no tengas muy claro si te gusta mucho o poco o incluso que seas una persona a la que no le agrada hacer regalos. En estos casos lo mejor es hablar del tema con la persona que estás conociendo para que no resulte una obligación ni un compromiso incómodo.

La clave para hacer un buen regalo es conocer a la otra persona y, sobre todo, que tengas ilusión por obsequiarle. Eso de “la intención es lo que cuenta” es fundamental.

Un truco para regalar y acertar es regalar una experiencia. Cuidado, no estamos hablando de las típicas cajitas con una escapada o una sesión de spa. Regala experiencias que estén relacionadas con esa adrenalina del principio como, por ejemplo, un concierto o un día en el parque de atracciones (también sirve la feria).

¿Buceamos juntos? | iStock

También hay experiencias más románticas: como tomar algo mientras veis una puesta de sol o una noche más pasional con sus velitas, sus masajitos…

Además, otra cosa que no puede fallar es regalar algo que sea obvio que necesite. Si te dice que pasa mucho frío en las manos, unos guantes, o si cuando vais a pagar ves que lleva la cartera hecha un desastre, ya sabes lo que le puedes comprar.