Ruido blanco: el truco para sacar mejores notas en los exámenes

A la hora de estudiar o desarrollar una actividad que requiere de mucha concentración la mayoría de las personas prefieren hacerlo en silencio ya que sienten que así sus resultados serán mejores. Otras muchas prefieren ponerse música de fondo, pero este sistema puede hacer que con las letras o el ritmo de las canciones nos sea más difícil concentrarnos ya que nuestra mente las reconocerá.

Además de estas maneras que utilizan las personas para concentrarse existen muchos otros recursos para ayudar a la concentración. Entre algunas de ellas nos podemos encontrar con pastillas específicas para esto, meditación en horas previas al trabajo e incluso hacer ejercicio para liberar endorfinas y así concentrarnos mejor. Hay otras muchas personas que no confían en algunos de estos métodos y no saben que más recursos probar. Pero algo que no mucha gente conoce y puede sernos de gran ayuda a la hora de hacer algo que requiera mucha concentración es el “Ruido Blanco”. En el vídeo te contamos más sobre ello.

Si somos de las personas que necesitamos escuchar algo mientras estamos concentrados, quizá mejor deberíamos escuchar el “Ruido Blanco”. Este ruido es una combinación de todas las frecuencias de sonido que podemos escuchar reproducidos en una misma amplitud. Su mayor característica es que es un ruido constante y leve por lo que genera en el cerebro una sensación de constancia lo que hará que nos sea más fácil concentrarnos.

Los ruidos blancos ayudan a relajar las emociones y contrarrestan el ruido externo que nos puede generar distracciones cada vez que intentamos estudiar o trabajar. Es muy común que tras varias horas de trabajo nuestro cerebro se acostumbre al ruido y lleguemos al punto de no escucharlo a menos que nos distraigamos. Nos encontraremos metidos de lleno en la tarea que tenemos que hacer.

