Rupturas: ¿Cómo superarlas rápidamente y no deprimirnos en el proceso?

No existe la medición de tiempo exacta común para superar una ruptura de pareja. Cada persona afronta la situación de diferentes maneras y aunque el tiempo ayuda a curar, es posible que nos veamos en un momento del que creemos que nunca vamos a salir. En el vídeo te damos unos trucos para afrontar de la mejor manera posible una ruptura y no sentirnos deprimidos por lo que ha ocurrido.

El primer paso y más doloroso posiblemente es el hecho de reconocer que la relación ha terminado. Es el momento de decir adiós y sentirnos desorientados e incrédulos es lo más normal, incluso puede que no conciliemos el sueño o no tengamos apetito.

La culpa y la pena serán los siguientes sentimientos que se apoderen de la mente. Se busca el sentido a lo que ha ocurrido y nos pedimos explicaciones cuando no hallamos la respuesta al problema. En esta etapa de la ruptura tanto física como mentalmente debemos ser conscientes de que pasará, dado que si no lo hacemos es posible que desencadene en depresión por la ruptura. Se ha perdido la esperanza y en los casos en los que la relación no ha terminado por un mutuo acuerdo y una de las personas sigue sintiendo algo más que una amistad, se experimenta un proceso de duelo.

Debemos hacer hincapié en recuperar el control de nuestra propia vida y volver a ser nuestro mejor yo. Aprender del problema que ha generado en nosotros la ruptura y aprovechar la oportunidad de cambio que nos ha dejado el vacío de la persona. Es posible que el miedo y la desconfianza surjan a la hora de conocer gente, pero no debemos olvidar que cada persona es diferente y por lo tanto la relación también lo será.

Aprender a vivir con ello es el primer paso, pero si aun no sabes muy bien cómo afrontar la situación, en el vídeo te damos unos consejos para superar una ruptura rápidamente.

