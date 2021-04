Tamaño del pene: ¿estás en la media?

Mucho se ha escrito (canciones y chistes incluidos) sobre uno de los temas más salseantes de la sexualidad masculina: el tamaño. Tal es el grado de preocupación sobre si se tiene una talla ‘normal’ que prestigiosas universidades han puesto toda la carne en el asador (es un decir) para averiguar cuál es la media.

Uno de los estudios más respetados fue llevado a cabo por el[[LINK:EXTERNO||| https://www.kcl.ac.uk/archive/news/ioppn/records/2015/march/am-i-normal-an-analysis-of-penis-lengths||| King’s College de Londres]], que midió el pene a más de 15.000 hombres europeos de diferentes edades y razas, tanto longitud como grosor, arrojando datos muy precisos. Hasta hace unos años se daba por hecho que el tamaño normal era de 15 centímetros en erección, pero el análisis del King’s College ha rebajado ese número.

Según el estudio, la media ronda los 13,24 centímetros en, vamos a llamarlo… la posición de combate. Como es posible que no tengas una cinta métrica cerca y quizá quieras comparar, que sepas que un móvil grande ronda los 15 centímetros. Solo asegúrate de que después de la medición lo dejas limpio, porsiaca.

El mismo estudio añade que los complejos por tener un pene más pequeño de la media pueden llegar a ser muy severos, y tienen hasta nombre: Desorden Dismórfico Corporal (DDC). Es la primera razón para someterse a operaciones de alargamiento, y aun así sigue siendo una solución por la que muy pocos optan.

Sin embargo, es llamativa la percepción que otras personas tienen de los atributos íntimos de los demás. El análisis asegura que si bien solo el 55% de los varones están contentos con lo que la naturaleza les ha otorgado, más del 85% de las parejas de estos se dan por satisfechos con lo que tiene su compañero.

Ya lo decía Paula Gonu en su paso por el ‘Hábitos de Mostopapi’: “Le dais mucha importancia los chicos a ese tema y no es así. Me lo he pasado mejor con cosas más pequeñas que con cosas más grandes”. Quien no se consuela es porque no quiere.