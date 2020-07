Dalas Review nunca ha tenido miedo de compartir sus experiencias más personales a través de las redes. La última de ellas fue reconocer lo poco que le gustaba la nariz que le venía de serie, enseñando el proceso de cómo elegía un cirujano plástico que pudiera cambiarle la nariz, su paso por el quirófano y las primeras sensaciones tras la operación. Y desde ayer, podemos ver el resultado.

El propio youtuber avisa al principio del vídeo que el resultado no es definitivo, declarando que tenía la napia muy hinchada. “Nada más salir de que me quitaran la férula empecé a llorar”, confiesa el canario de 25 años. “Había estado aguantando la emoción” completa Lizy P., su novia que le acompañó y ayudó a pasar por todas las etapas de la rinoplastia, así como en otros momentos difíciles.

Resulta que Dalas lloraba porque estaba contentísimo con el resultado de su cambio, y eso que le dijeron que la forma de su nariz no sería definitiva hasta que pasaran unas cuantas semanas. La inflamación aún le impide hablar con normalidad y tiene el rostro hinchado, pero nada de eso le impide presumir de su nueva nariz.

Para el ojo no experto o poco acostumbrado a fijarse en las narices ajenas, lo de Dalas no ha sido un cambio radical. En el vídeo explica cuáles son las mayores diferencias en su nuevo aspecto, para descubrir a su audiencia, que su cara no es simétrica.

Es algo de lo que se da cuenta al ver que su nueva napia es perfectamente recta y su boca no tanto, pero encuentra el consuelo en palabras de su cirujano. “Se ha demostrado duplicando en fotos el lado bueno de Cindy Crawford que la asimetría facial es estética”, explica el médico, y Dalas hace una demostración con resultados inquietantes.

¿De verdad había tanta expectación y posibilidades de profundizar sobre una nariz? Pues parece que sí, porque en menos de 24 horas el vídeo acumula 600 000 visitas y 7000 comentarios, que van desde la gente que echa de menos la anterior apariencia hasta los que sugieren que se instale una trompa. No queremos meter la nariz donde no debemos, pero si esta última iniciativa saliera adelante, seguro que Dalas Review ganaría un buen montón de visitas.