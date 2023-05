10 efectos Mandela que creías que eran reales, pero no lo son

1. Nelson Mandela

Era inevitable empezar por el caso de Nelson Mandela, el cual dio nombre a este efecto y que fue el inicio de todo. En esta ocasión, muchas personas en el mundo se convencieron de que el activista Nelson Mandela murió en la carcel en 1980 hasta el punto de que estaban seguros de que llegaron a ver su funeral. Pero la realidad está muy lejos de esta confusión, ya que el hombre salió de la cárcel en 1990 y no falleció hasta 2013.

2. ¿Cómo está vestido Mickey Mouse?

Todos saben muy bien que Mickey Mouse va con unos pantalones rojos con botones amarillos. Aun así, hay un pequeño detalle que muchos sienten que forma parte de la vestimenta de este famoso ratón: unos tirantes. Hay muchas personas que coinciden a la hora de pensar que Mickey lleva unos tirantes para sujetar sus pantalones, algo que jamás ha ocurrido y que es también otro conocido efecto Mandela.

3. El monóculo del Monopoly

Cuando una persona se disfraza del famoso señor del Monopoly en muchas ocasiones se le ve llevando un monóculo como parte de la caracterización. Pero la realidad es que el señor del Monopoly jamás ha llevado este accesorio y, si en tus recuerdos lo ves utilizando un monóculo siento decirte que, una vez más, ha sido víctima del efecto Mandela.

4. La cola de Pikachu

Este famoso Pokémon siempre ha sido la imagen de esta saga, pero, a la hora de recordarlo, hay un detalle con el que muchos se siguen confundiendo. Al pensar en la cola de Pikachu hay quienes imaginan que tiene un detalle negro en la punta, un error muy común pero que también se trata de una confusión generalizada, ya que la realidad es que toda su cola es amarilla.

5. La mano del pensador

La famosa estatua de 'El Pensador' es muy conocida por la pose en la que está colocado el hombre. Sin embargo, hay quienes recuerdan que esta obra tiene la mano colocada en la frente mientras reflexiona, cuando la realidad es que Auguste Rodin hizo al hombre con la barbilla apoyada en la mano, y no la frente.

6. Espejito espejito

Pese a que casi todas las personas a las que les preguntes qué es lo que decía la Reina de la película de 'Blancanieves' dirá "espejito espejito", esto es, efectivamente, otro caso de efecto Mandela La realidad es que esta frase jamás se ha dicho así, ya que en el doblaje de España se dirige a él como "espejo mágico". Aun así, muchos aseguran haber escuchado la famosa frase de "espejito espejito", y no es de extrañar que esta se haya ido repitiendo a lo largo de los años.

7. ¿Los Simpson o Los Simpsons?

Esta es posiblemente una de las familias de dibujos animados más conocidas en el mundo entero, pero a su vez hay muchas personas que se confunden constantemente a la hora de escribir el apellido. Esto se debe a que hay quienes están totalmente seguros de que se apellidan Simpsons, pero la realidad es que el nombre oficial de la serie y de los personajes no lleva esa 'S' final.

8. Looney... ¿Toons o Tunes?

Esta famosa serie de dibujos animados ha sufrido un caso muy similar al de Los Simpson, ya que pese a que todos saben cómo se dice, a la hora de escribirlo existe mucha confusión. Este es otro de los casos marcados como efecto Mandela, ya que generalmente los espectadores de esta serie han confundido el nombre original, 'Looney Tunes', con el erróneo, 'Looney Toons'.

9. Luke, yo soy tu padre

Posiblemente hayas escuchado e incluso repetido esta famosa frase de Star Wars en algún momento de tu vida pensando que esto es lo que dicen en la película, pero la realidad es que se trata de otro efecto Mandela generalizado en la sociedad. La realidad es que Darth Vader nunca dijo "Luke, yo soy tu padre", sino que lo que realmente dice este personaje es "No, yo soy tu padre". Sin duda, al estar tan acostumbrados a la versión errónea esta puede llegar a sonar extraña.

10. We are the champions... ¿Y ya?

'We are the Champions' es una de las canciones más famosas de Queen, hasta el punto de que puede llegar incluso a ser complicado encontrar a alguien que no haya escuchado jamás esta canción. Pero hay una parte de esta canción que también sufre del efecto Mandela, y es que al final de este tema miles de personas tienden a cantar "We are the champions of the world". En este caso, cabe destacar que sí que hay conciertos en los que el propio grupo acabaron la canción con esta frase, pero la realidad es que la parte "of the world" no está registrada en ninguna sesión de estudio y no forma parte de la letra original.