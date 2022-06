20 ideas sostenibles que harán tu vida más fácil

Más información 20 personas con un gusto horrible pero que ejecutaron sus ideas a la perfección

Muchas veces nos complicamos la vida nosotros solos, y es que los humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Somos capaces de realizar auténticas hazañas y a la vez, no ser capaces de tirar la basura bien. Al fin y al cabo, tratamos de buscar el camino menos costoso para realizar las tareas, el problema es que a veces la solución es más sencilla de lo que parece.

En muchas ocasiones, no tenemos en cuenta como podemos rentabilizar y maximizar los esfuerzos, simplemente actuamos por impulsos. Algo así nos pasa cuando tenemos que reciclar o cuidar las plantas de nuestra casa, simplemente compramos o guardamos los productos que más atractivo visual tienen, aunque en la realidad, tengan una mala funcionabilidad y no sean respetuosos con el medio ambiente.

Por ello, hemos confeccionado una lista de las tareas que nos ayudarán a aprovechar los recursos al máximo y disfrutar de los productos y herramientas, de una forma segura y a largo plazo. Es importante destacar el ahorro que puede provocar este tipo de bueno hábitos en nuestra cuenta corriente y los quebraderos de cabeza que nos vamos a librar. Y es que dichas tareas ayudarán a prevenir la contaminación y disminuir los efectos devastadores del cambio climático, como suelen decir, todo revolución comienza por pequeños detalles.

Con la esperanza de un futuro mejor, hemos recopilado algunos de sus mejores consejos y trucos para difundir el entusiasmo por el medio ambiente. El proyecto "ReduceWasteNow" se embarcó en la misión de compartir consejos sobre cambios sencillos en la vida que pueden ayudarnos a aportar nuestro granito de arena para proteger el medio ambiente. Su famosa serie "Old Me vs. New Me" nos recuerda que tenemos la responsabilidad personal de alejarnos de una vida derrochadora y mitigar nuestra huella ecológica un meme a la vez.

-Las 20 mejores ideas sostenibles:

1. Bolsa de basura biodegradables:

2. Papel de regalo sostenible:

3. Flores que duran años:

4. Maquinilla de afeitar de seguridad:

5. Usar toallitas sostenibles en vez de papel de cocina:

6. Una bolsa de embalar comida reutilizable:

7. Cinta adhesiva biodegradable:

8. Ahorrar agua:

9. Dieta sana:

10. Ropa de segunda mano:

11. Tender la ropa:

12. Mecheros eléctricos recargables:

13. Utilizar limón para que la fruta y verdura no se pudra:

14. La fruta en tarros dura semanas:

15. Limón y vinagre para limpiar la casa:

16. El agua del arroz cocido es rico en nutrientes para las plantas:

17. El compost es excelente para el jardín:

18. El limón como quitamanchas:

19. La planta de aloe vera puede ser muy útil:

20. La salsa de tomate dura mucho más congelada:

