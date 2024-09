6 mapas impactantes que te harán ver el mundo de otra manera

Una embajada del Imperio Otomano en Corea del Norte

Las embajadas son una institución muy importante en la política internacional de cualquier país. Sin embargo, en Corea del Norte igual han llevado este concepto demasiado lejos, con una embajada que cruza no solo los límites del espacio, sino los del tiempo. Y es que el Imperio Otomano desapareció a inicios del siglo XX.

Comida rápida estadounidense en Europa

Hollywood no es lo único que cruza fronteras y conquista corazones desde los Estados Unidos. Junto al capitalismo, las armas y no usar el sistema métrico, los estadounidenses aman sus cadenas de comida rápida, y las instauran en Europa cuando pueden. En España somos muy aficionados, apareciendo en todas las variantes de este mapa.

Los Estados Unidos de las sitcom

Volvemos sobre el audiovisual y un mapa que coloca sobre el norte de América el lugar donde suceden algunas de tus series favoritas. The Big Bang Theory, Cómo Conocí a Vuestra Madre, Dos Hombres y Medio, Frasier, The Office, Friends, It’s Always Sunny in Philadelphia… Escoge tu serie de cabecera y descubre dónde se localiza geográficamente respecto a las demás.

Japón respecto a Corea

Japón está más al norte, al sur, al este y al oeste que Corea. De esas cosas tontas que mola ver y saber.

El tamaño real importa

Las representaciones clásicas de los mapamundi muestran tamaños desproporcionados, así que siempre es interesante comprobar cuál es el tamaño real de nuestro mundo. El siguiente mapa superpone ambos conceptos, ayudando a entender mejor el contraste, especialmente en lo referido al hemisferio norte.

¿Por qué Barcelona tiene un primo malvado?

Acabamos con el inicio del hilo, que podéis explorar para ver otros mapas. Como españoles igual no nos da la misma impresión, pero esta persona lo tenía muy claro: Barcelona y Badalona son el Mario y Wario de los nombres de ciudades.