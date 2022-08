El aplaudido comportamiento de un padre después de que su hijo no quisiera una consola de color rosa

Todo buen padre debe dar una educación ejemplar a sus hijos. Demostrarle valores como la igualdad y el respeto a todas las personas es fundamental. Pues bien, un ejemplo de buena educación de un padre hacia su hijo lo hemos tenido esta semana.

El usuario de Twitter @8alexll ha subido una captura de pantalla con una conversación a través de Wallapop con un posible comprador de su Nintendo Switch edición "Coral". La publicación tiene una cifra cercana a los 34.000 'me gusta'.

La venta parecía estar totalmente cerrada. Sin embargo, y una vez iban a empezar a hablar sobre el lugar para cerrar el trato, el comprador le envía un mensaje que ha hecho que al propio Alex "le duelan las manos" de aplaudirlo y muchos usuarios lo hayan apoyado.

"Perdona Alejandro. El niño dice que no la quiere rosa porque es de chicas. Así que le voy a castigar sin comprarle ninguna", le respondió el padre a Alex.

A nuestro vendedor no le preocupó en lo más mínimo no haber vendido la consola. Todo lo contrario. Alex agradeció al padre por haberle castigado y enseñarle una valiosa lección: Los colores no tienen género. Es algo que impone la sociedad.

La publicación acabó con muchas respuestas de otros usuarios aplaudiendo el comportamiento del padre.

Sin embargo, también hay personas que han criticado las acciones del padre y han ofrecido otra posible alternativa: comprarle la consola y hacerle ver que el color no tiene ninguna importancia.

Por desgracia, esto es Twitter. Y una gran cantidad de comentarios del tuit están faltando al respeto a los protagonistas.

