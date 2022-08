La conversación sobre una venta de Wallapop que ha incendiado las redes sociales

Si uno quiere conseguir un dinerillo extra, ya no se acude a una tienda de segunda mano física, sino que sube el producto directamente a apps de compraventa, como Wallapop, Vinted o Etsy. Es mucho más sencillo, te ahorras la caminata hasta la tienda y puedes llegar a conseguir más dinero.

Normalmente, en estas aplicaciones se tiende a regatear para ahorrarse unos cuantos euros. Como no hay intermediarios, las conversaciones son directas entre vendedor y comprador.

Hay mucha gente en el mundo. Algunos vendedores pueden ser encantadores, y otros pueden tener cara de pocos amigos. Te puedes encontrar de todo.

Pues bien, el usuario @Zibuz7 ha compartido a través de su cuenta de Twitter una conversación con una vendedora de Wallapop por un artículo de Warhammer, un conocido juego de mesa. Las respuestas que le daba la vendedora sobre el estado de la caja rápidamente se han hecho virales, superando los 30.000 'me gusta'.

La publicación está compuesta por un texto y una imagen en el que se muestra toda la conversación que tuvo un usuario anónimo y la vendedora.

Nuestro usuario, como la gran mayoría de compradores de Wallapop, pregunta a la vendedora sobre el estado de la caja: "¿incluye todo? ¿las reglas, el reglamento y demás?".

Sin embargo, la vendedora responde en un tono seco y menciona que la caja pertenecía a su exmarido: "Incluye lo que tenga que incluir. Está cerrada, es de mi exmarido, la compró y está tal cual".

Ante esta respuesta, el comprador con cierta ironía menciona a su exmarido: "Ok, mientras no aparezca luego tu ex pidiéndome la caja…".

Finalmente, la vendedora lanza un duro dardo contra su ex: "No me pregunta por su hijo. Que tenga coraje por preguntarme por los putos Warhammer".

Por si fuera poco, la historia no ha acabado aquí, puesto que @Zibuz7 volvió a subir otra captura de una nueva conversación con la misma vendedora. Aunque esta vez era un amigo de Zibuz.

El tuit ha recibido una gran cantidad de respuestas. Algunas de ellas tienen en cuenta experiencias pasadas con otros vendedores por Wallapop, como el hilo que referenció el usuario @senna_ferrari sobre la venta de un marcador para karts.

