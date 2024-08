Así es el viral método para ver quién te dejó de seguir en Instagram utilizando ChatGPT

Instagram sigue siendo una de las redes sociales más populares, utilizada por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan con frecuencia quiénes de sus seguidores han decidido dejar de seguirles. Aunque la propia plataforma no ofrece una herramienta directa para averiguarlo, la inteligencia artificial, en particular ChatGPT, se ha convertido en una solución eficaz para quienes buscan obtener esta información.

El proceso, compartido por la usuaria de TikTok @agostinaiemma1, comienza con la descarga de tu información desde Instagram. Para hacerlo, primero debes acceder a tu perfil y entrar en la sección Tu Actividad, donde encontrarás la opción Descargar o transferir información. A partir de ahí, es posible solicitar que se te envíe por correo un archivo con tus datos de seguidores y seguidos.

Una vez que hayas recibido el archivo en tu bandeja de entrada, debes descargarlo y acceder a las carpetas correspondientes, donde encontrarás dos archivos clave: uno con la lista de seguidores y otro con la de seguidos. Estos documentos contienen la información necesaria para realizar la comparación y detectar quiénes han dejado de seguirte

.

El siguiente paso consiste en utilizar ChatGPT para llevar a cabo el análisis de estos archivos. Tras iniciar sesión en la herramienta, simplemente debes cargar los dos archivos descargados y pedirle a la inteligencia artificial que los compare. El mensaje podría ser algo tan sencillo como: "He incluido una lista de mis seguidos y seguidores en Instagram. Compara estos y dime qué usuarios no me siguen de vuelta". En cuestión de segundos, ChatGPT generará una lista con aquellos usuarios que tú sigues, pero que ya no te siguen.

Este truco no solo ha llamado la atención por su eficacia, sino también por la facilidad con la que se puede llevar a cabo, brindando a los usuarios de Instagram una solución rápida para algo que, de otro modo, podría resultar tedioso. Con este método, no es necesario utilizar aplicaciones de terceros que podrían comprometer la seguridad de tu cuenta. Todo se realiza a través de Instagram y una herramienta de inteligencia artificial confiable.