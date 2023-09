La ayuda de una profesora a sus alumnos durante un examen abre un debate: "Estos son mis estudiantes en un parcial"

En menos de una semana se va a cumplir un mes desde que la mayoría de estudiantes comenzaron el curso académico, lo que significa que muchos ya se están examinando de sus primeros exámenes parciales.

Es el caso de la clase de la tuitera Andrea Abril (@ndrea_abril), una profesora de Física que decidió compartir en la red social su particular forma de examinar a sus alumnos.

"Estos son mis estudiantes en parcial", comienza diciendo en su tuit, que rápidamente se hizo viral y ya se acerca a los 10 mil retuits y supera los 150 'me gusta'. Junto a publicación, la usuaria adjunta una foto de sus alumnos.

Lo curioso es que, como se ve en la foto, los estudiantes no se encuentran en sus respectivos pupitres realizando la prueba, sino de pie en el pasillo, reunidos en corro y charlando entre ellos. Y es que precisamente en esto consiste el curioso método de esta docente.

Como continúa aclarando en su tuit: "Les doy 5 minutos para hablar entre ellos a la mitad del parcial, no hojas, no examen, nada; solo ellos". Y finalmente, cierra con el motivo por el que hace esto: "Si no puedes pedir ayuda a tus futuros colegas cuando tienes problemas, entonces a quién?".

Como dejan ver las respuestas, a muchos les ha parecido una gran idea. Tanto otros profesores como alumnos han hecho saber a Andrea que es una gran forma de fomentar la empatía entre los alumnos, que a menudo se sienten muy presionados por las notas y la competitividad.

Por supuesto, muchos han bromeado con el asunto. "Y todos: a mi me salió 90 en la 14 y a ti? Yo: Miguel Higaldo...", le contesta un usuario que se pone en la piel de los alumnos.

Además, la tuitera ha despejado algunas dudas que otros usuarios tenían sobre su método. "Les avisas que van a tener este espacio antes del parcial?, pregunta alguien, a lo que ella le responde que "No, pero los que ya han visto materias conmigo saben que es posible que haga estas cosas".

Otra duda que muchos tenían era si todos los estudiantes tenían la misma prueba o no, a lo que Andrea responde que sí.

Por último, varios le han preguntado por la asignatura de la que se estaban examinando: Física de radiaciones avanzada. Una materia que suena tan compleja que ha llevado a muchos a empatizar aún más con los estudiantes. "Tenía esperanza hasta que leí la materia, dele 10 minutos para la próxima", contesta alguien.