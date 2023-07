El desagradable comentario de un profesor ante la respuesta de un alumno con TDAH en un examen: "Describe a un miembro de tu familia"

No todos los niños tienen las mismas facilidades a la hora de aprender ni de avanzar en su etapa escolar. Y no es solo una cuestión de esfuerzo, ya que muchas veces las calificaciones de sus exámenes no son un reflejo adecuado del compromiso del alumno con la tarea.

Un claro ejemplo es el caso del hermano pequeño del tuitero @samuelodevilas, que dedicó mucho esfuerzo a preparar su examen de Lengua de quinto de primaria para que luego su profesor lo suspendiera injustamente.

"Mi hermano con TDAH llorando de pura frustración, esforzándose y estudiando para este exámen. El profesor de la asignatura:", se lee en el tuit de Samuel, junto a dos fotos de la prueba en cuestión.

El último ejercicio del examen, tachado en rojo por el profesor y con el comentario de "Esto no sirve. Parece de 1º de Primaria", pedía al alumno la descripción de un miembro de la familia.

La respuesta del niño fue: "Mi madre es muy simpática y alegre con la gente. Tiene ojos marrones, es muy buena conmigo, siempre bien vestida".

"La descripción es básica, pero tampoco se molestó en corregir otras que habían hecho en clase de manera similar...", comentó el propio tuitero sobre la respuesta de su hermano al ejercicio.

Pero sin duda lo más indiginante fueron las anotaciones que hizo a boli rojo el profesor, demostrando poca empatía. A pesar de tener el resto de ejercicios bien, la calificación fue de un Insuficiente. "Una descripción así no es propia de este nivel", le señaló el docente junto a la nota.

"Y esa mierda de comentario? Desmotivando a un niño de 10 años que me enseño con vergüenza el fruto de su esfuerzo, porque fueron días y días estudiando", añadió en un tuit a parte @samuelodevilas, apenado.

Como era de esperar, el tuit recibió una gran cantidad de interacciones y numerosas respuestas de gente felicitando al niño por su dedicación, así como señalando el mal trabajo del docente.