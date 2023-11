Va a besar a una chica y resulta que es una máscara que llevaba puesta alguien en la nuca

La noche de Halloween es una de las más arriesgadas del año para ligar: hay quienes se ponen disfraces tan extraños y espeluznantes que no queda del todo claro quién es atractivo y quién no, o incluso quién es un chico y quién una chica. Si a esa circunstancia de riesgo se le suman unas cuantas copas de más, la mezcla puede dar lugar a situaciones de lo más embarazosas. Eso es lo que parece que le ocurrió a este chico, que decidió ir a por todas con una chica que tenía al lado en la discoteca. Como llevaba una máscara, intentó darle un pico por encima de ella, pero enseguida se dio cuenta de que algo no estaba yendo bien.

En defensa del chaval, hay que reconocer que lo normal es que las máscaras se lleven en la cara y no en la nuca, así que su cara de sorpresa cuando la chica empezó a girarse es más que comprensible. Los litros de alcohol y la luz tenue no ayudaron a que viese que la máscara tenía una buena melena por debajo de la barbilla. La cara de la chica cuando vio al otro poniendo morritos es de lo mejor que han visto las redes en mucho tiempo.

Muchos de los que han visto el vídeo han señalado que es probable que el chico estuviese lanzándose a la desesperada a por cualquier mujer a la que viese a su alrededor. La primera de las chicas que aparece en el vídeo tenía cara de haber aguantado algún baboseo indeseado, y es seguramente por eso por lo que se marcha de la escena. Al menos, queda el consuelo de que el chico, después de lanzarle la caña a todos los seres vivientes con los que se cruzó, se llevase este pequeño trauma. Aunque, teniendo en cuenta lo ebrio que iba, es probable que ni se acuerde de lo ocurrido, a no ser que sea una de las varias millones de personas que han visto el vídeo en Twitter.