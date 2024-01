Se busca al niño o niña que escribió esta emotiva carta a los Reyes Magos en Vélez-Málaga

Estamos ya en uno de los días, si no el que más, más mágicos del año. Esta noche llegan los Reyes Magos a todas las casas del mundo y por fin podremos averiguar si nos hemos portado bien y nos han traído todos los regalos que hemos pedido. Mañana millones de niños y mayores se levantarán para buscar debajo del árbol qué sorpresas les esperan. Juguetes, videoconsolas, ropa, viajes, etc.: la variedad de regalos que se escribe en las cartas es infinita. Sin embargo, pocos niños piden lo que este niño o niña pidió.

"Hola, queridos reyes. Yo el único deseo que me hace feliz es pasar mi Navidad con toda mi familia y que no falte salud", escribe el niño o niña. Al leer todas las cartas del buzón real de Vélez-Málaga, los Reyes se han encontrado con este deseo tan particular que les ha llamado la atención. Sin embargo, la carta no aparece firmada y, por tanto, no han podido saber a quién pertenece.

El alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, ha querido publicar un tuit para poder localizar al niño o niña que ha escrito la carta. "La carta no viene firmada, no sé quién ha sido el niño o niña que la ha traído. Os pido ayuda para averiguar quién es el autor", escribe. Además, también ha añadido que le gustaría que "ocupara un lugar muy especial en la Cabalgata de los Reyes de 2024".

Las redes se han movilizado para tratar de encontrar a quien haya escrito esta particular carta. Tendremos que esperar unas horas para descubrir si los Tres Magos han hecho realidad el deseo de este pequeño o pequeña. Sin duda, el mejor regalo siempre es lo inmaterial y que nunca falte la salud.